Ihr habt schon länger ein Auge auf die Sony WF-1000XM5 geworfen? Dann ist jetzt ein richtig guter Moment zum Zuschlagen. Die beliebten In-Ears mit Top-Sound und starkem Noise Cancelling gibt’s bei Amazon gerade so günstig wie sonst nirgends.

Aktuell bekommt ihr die Sony WF-1000XM5 bei Amazon für 182,99 Euro statt ursprünglich 319 Euro (UVP) – vorausgesetzt, ihr entscheidet euch für die Farbe "Smoky Pink". Das Vergleichsportal Idealo listet diesen Preis als derzeit günstigstes Angebot im Netz. Wer lieber zur schwarzen Variante greift, zahlt mit 195,57 Euro etwas mehr – aber auch das ist laut Idealo der aktuelle Tiefstpreis unter seriösen Anbietern.

Jetzt Angebot bei Amazon sichern:

Was die Sony WF-1000XM5 so besonders macht

Die WF-1000XM5 werden nach wie vor häufig als die besten In-Ear-Kopfhörer auf dem Markt bezeichnet – und das nicht ohne Grund. Vor allem für Android-Nutzer gibt es kaum bessere Optionen. Unter Android profitiert ihr vom LDAC-Support für besonders hochauflösenden Sound.

Aber auch unter iOS liefern die Kopfhörer richtig ab: kräftiger Bass, klare Höhen und ein angenehm ausgewogenes Klangbild machen Musik hören zum Genuss. Wer es individueller mag, passt den Sound über den integrierten Equalizer in der App an.

Dazu kommt eines der effektivsten Noise-Cancelling-Systeme unter den kabellosen In-Ears. Egal ob Bahn, Flugzeug oder Großraumbüro – störende Umgebungsgeräusche blendet das System zuverlässig aus. Gleichzeitig sorgt die starke Mikrofonleistung für klare Verständigung bei Anrufen. Der Tragekomfort? Angenehm leicht und sicher – auch über längere Zeit.

Was ihr sonst noch bekommt

Neben dem tollen Klang und der Geräuschunterdrückung punktet Sony mit einem umfangreichen Feature-Paket: Die Kopfhörer unterstützen kabelloses Laden, verstehen sich mit Alexa und dem Google Assistant und bieten eine starke Akkulaufzeit.

Wenn ihr also nach rundum erstklassigen In-Ears sucht, die auch anspruchsvolle Ohren zufriedenstellen, könnt ihr mit dem aktuellen Angebot bei Amazon einen echten Schnapper machen. Schwarz-Fans zahlen zwar ein paar Euro mehr, machen aber ebenfalls einen sehr guten Deal. Wer weiß, wie lange das so bleibt?

