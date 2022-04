Alter Handy-Gigant meldet sich: Sony kündigt neues Xperia an

Ob Samsung, Xiaomi oder Google: Wer auf der Suche nach einem neuen Android-Smartphone ist, stößt stets auf bewährte Namen und aufstrebende Konkurrenten. Es gibt aber auch noch eine dritte Säule. Gemeint sind Hersteller, die früher eine große Nummer waren, mittlerweile aber kaum noch eine Rolle spielen. Einer von ihnen veröffentlicht bald ein neues Modell – das sich gut anhört.

Sony war im Handy-Segment einst ein großer Player. Längst hat das Unternehmen aber fast gar keine Marktanteile mehr, was an einigen fragwürdigen Entscheidungen liegt. Wir können allerdings nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das neue Top-Gerät durchaus beeindruckende Features haben dürfte und mit den besten Android-Handys 2022 mithalten könnte. Das Sony Xperia 1 IV wird für den 11. Mai erwartet. Für jenen Tag hat der Hersteller zumindest bereits einen YouTube-Livestream inklusive Trailer angelegt.

Unsere Empfehlung Anzeige

100 € Cashback

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

+ o2 Free M 20 GB 100 € Cashback-Vorteil (Auszahlung 4 Wochen nach Aktivierung)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze) mtl./36Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Altes Design, noch bessere Specs?

Was euch erwartet? Anscheinend hält Sony am bisherigen Design fest, wie zuletzt schon ein Leak von LetsGoDigital zeigen sollte. Euch erwartet also ein langes und schmales Gerät, mit verhältnismäßig viel Stirn und Kinn. Die klobige Einfassung mag vielleicht wenig zeitgemäß wirken, mit dem minimalistischen Design und dem Display im 21:9-Format bricht Sony aber immerhin aus dem Einheitsbrei aus, in dem viele Konkurrenten gefangen scheinen.

Das 6,5-Zoll-OLED-Display soll in 4K auflösen und eine hohe Bildwiederholfrequenz (120 Hz) erlauben. Für die nötige Power soll der Snapdragon 8 Gen 1 sorgen, dem Gerüchten zufolge 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicher zur Verfügung stehen. Das Kamerasetup setzt sich wohl aus einem Weitwinkel, Ultraweitwinkel und einer Periskop-Tele-Kamera zusammen. Berichten zufolge soll unter anderem ein 5000-mAh-Akku (gemeinsam mit der sparsamen LTPO-Display-Technologie) eine lange Laufzeit sichern. Sony greift also weit oben ins Regal.

(© 2022 CURVED ) Xperia Announcement May 2022​ Wir leiten dich jetzt zu YouTube weiter. Jetzt ansehen auf

Es wird vom Preis abhängen

Die Gerücht lesen sich demnach (mal wieder) sehr interessant und bereits die früheren Modelle überzeugten, da insbesondere das Display begeistert und die Kameras sehr beeindruckende Fotos ermöglichen. Nimmt man also die reinen Specs, ist ein Curved Award 2022 nicht ausgeschlossen. Schafft es Sony aber wirklich, nach langer Zeit mal wieder, einen Coup zu landen? Das dürfte auch vom Preis abhängen. In der Vergangenheit verlangte der Hersteller einfach zu viel (1300 Euro), um potenzielle Käufer von den bewährten Marken wegzulocken.