CURVED Awards 2022: Das ist das beste Handy im Frühjahr

Wusstet ihr das schon? Vor einer Weile haben wir still und heimlich die CURVED Awards eingeführt. Auszeichnungen für Smartphones, die in einer Disziplin besonders überzeugen konnten. An dem System haben wir im Hintergrund immer weiter geschraubt, bis wir zufrieden waren. Nun ist es so weit und wir stellen es euch offiziell vor. Natürlich kommen wir direkt mit einem Feuerwerk zur Party und haben das frisch gekürte beste Smartphone aus dem Frühjahr 2022 im Gepäck.

Mit unseren CURVED Awards zeigen wir euch auf, ob sich ein Smartphone von der Konkurrenz abheben kann. So behaltet ihr stets im Überblick, was die angesagtesten Modelle sind und bei welchem euch beispielsweise eine besonders lange Akkulaufzeit oder potente Kamera für's Geld erwartet. Hier denken wir nicht nur an die Top-Modelle. Auch etwa gute Smartphones unter 300 Euro haben die Chance auf einen Award, wenn ihr zum niedrigen Preis viel Leistung bekommt.

Seit 2022 vergeben wir viermal jährlich den Award "Bestes Smartphone" – die höchste Auszeichnung von CURVED. Wir blicken jeweils am Ende eines Quartals auf die derzeit erhältlichen Modelle und treffen als Redaktion eine Wahl, die nicht nur rein auf den Endwertungen der Tests beruht. Im Frühjahr 2022 haben Samsung, Xiaomi und Oppo ihr Flaggschiff-Portfolio erneuert, während Apple bereits im September 2021 vorlegte. Und dieses Modell hat uns von all den aktuellen Geräten am meisten überzeugt:

Smartphone-Test Jetzt kaufen CURVED Award für Apple iPhone 13 Pro Bestes Smartphone Q1/2022 Die CURVED-Redaktion hat die Auszeichnung "Bestes Smartphone 1. Quartal 2022" an das iPhone 13 Pro verliehen. Mit Dreifach-Zoom, Edel-Gehäuse, ProMotion-Display und verlängerter Akkulaufzeit liefert es einen echten Mehrwert gegenüber den günstigeren Apple-Modellen. Außerdem bietet das Handy einen besseren Kompromiss aus Größe und Handlichkeit als das Max-Modell. Ein perfektes Produkt für jeden, der das nötige Kleingeld für die Anschaffung hat. Damit hat sich das Modell auch im Frühjahr 22 gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Übersicht: Die besten Handys 2022

Besonders die S22-Reihe von Samsung hat uns die Wahl erschwert, hier findet ihr einige der besten Android-Handys 2022. Doch da die Modelle ihre Grafik-Power aufgrund von fehlendem Support noch nicht ausspielen können und Samsung in Sachen Leistung zu Release "schummelte", haben wir uns für das Pro-Modell von Apple entschieden. Immerhin: Das kleinste und günstigste Modell der S22-Familie hat mit einem längst überfälligen Design- und Qualitätsupgrade von uns den Award "Top Smartphone" erhalten. Diese Auszeichnung tragen Allrounder, die uns auf verschiedensten Ebenen überzeugt haben. Solche Modelle findet ihr übrigens von Zeit zu Zeit auch unter unseren Handys mit Prämie.

Smartphone-Test Jetzt kaufen CURVED Award für Samsung Galaxy S22 Top Smartphone 2022 Die CURVED-Redaktion hat den Award "Top Smartphone" an das Galaxy S22 verliehen. Das Samsung-Handy ist ein hervorragender Allrounder: Display, Kamera, Verarbeitung und Leistung befinden sich auf hohem Niveau. Die lange Versorgung mit Updates macht das Gerät zudem sehr zukunftssicher. Übersicht: Die besten Handys 2022

Die CURVED Awards: Alle Kategorien im Überblick

Awards vergeben wir in den unterschiedlichsten Disziplinen. Nicht jeder sucht zum Beispiel nach den schnellsten Smartphones. Auch Modelle mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer langen Akkulaufzeit oder einer Top-Kamera stehen bei unseren Lesern im Kurs. Ja, wir kennen euch!

Hier findet ihr eine Übersicht unserer Kategorien. Wichtig zu wissen: Wir vergeben jeweils nur einen Award pro Smartphone. Es kann also sein, dass sich ein Modell für eine bestimmte Auszeichnung ebenso geeignet hätte, von uns aber einen anderen CURVED Award erhalten hat, da eine bestimmte Eigenschaft noch stärker hervorstach.

Ihr wollt mehr darüber erfahren, wie wir Geräte prüfen und Awards vergeben? Auf dieser Seite erklären wir es euch: So testet die CURVED-Redaktion.