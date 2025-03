Die Produktion von Spider-Man 4 nimmt Fahrt auf. Der Kinostart ist für den 31. Juli 2026 angesetzt, und langsam sickern erste Infos zum Cast durch. Nun wurde bekannt, dass eine bekannte Schauspielerin aus Stranger Things an Bord ist – und ihre Rolle könnte richtungsweisend für das MCU sein.

Starker Winter-Deal: o2 Mobile M mit 30 GB+ für nur 24,99 Euro

Wie Deadline berichtet, wurde Stranger Things-Star Sadie Sink (in der Serie in der Rolle der Max Mayfield) für den Film verpflichtet. Offizielle Details zu ihrer Rolle im MCU gibt es nicht, aber die Spekulationen laufen heiß. Eine Möglichkeit: Sie spielt Jean Grey, eine Mutantin aus dem X-Men-Franchise – ein klares Signal, dass Marvel die X-Men allgemein weiter in den Fokus rückt. MCU-Chef Kevin Feige hat bereits angedeutet, dass die Mutanten bald eine größere Rolle in den Filmen spielen werden.

Eine neue Mary Jane für das MCU?

Doch es gibt noch eine zweite Theorie, und die ist sogar noch spannender: Sink könnte als Mary Jane Watson auftreten. Das würde für reichlich Zündstoff sorgen, denn bisher war Zendayas Michelle "MJ" Jones-Watson Peter Parkers große Liebe. Würde eine neue MJ diese Dynamik aufbrechen – oder eine völlig andere Geschichte erzählen? Laut Deadline wird Sink in jedem Fall eine zentrale Figur in Spider-Man 4 spielen.

Wann geht es mit dem Dreh los?

Noch steht Tom Holland für Christopher Nolans The Odyssey vor der Kamera. Doch sobald er diesen Dreh abgeschlossen hat, startet die Produktion von Spider-Man 4. Damit dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Marvel weitere Details zu Sadie Sinks Rolle enthüllt.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht