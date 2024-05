Frieren Staffel 2: Release, Story, Cast & mehr im Überblick

Die wichtigsten Infos:

Der auf Crunchyroll gezeigte Anime "Frieren: Nach dem Ende der Reise" hat sich in der Anime-Community zu einem ziemlich beliebten Titel gemausert. Die erste Staffel ist mittlerweile abgeschlossen. Wir haben deshalb nachgeforscht, wie es um eine Fortsetzung steht und wann Frieren Staffel 2 kommen könnte.

Release: Wann kommt Frieren Staffel 2?

Die wichtigste Info vorweg: Zum aktuellen Zeitpunkt ist die zweite Staffel von "Frieren: Nach dem Ende der Reise" noch nicht bestätigt. Ein Grund dafür könnte die erste Staffel sein. Diese endete durch die Einteilung in zwei Cours nämlich erst im März 2024. Eine Fortsetzung wird also noch etwas auf sich warten lassen. Die Chancen für mindestens eine weitere Season des Animes dürften aber durchaus gut stehen.

Auf dem offiziellen X-Account hat das PR-Team des Animes einen Post mit der Nachricht "The Journey to Ende continues" veröffentlicht. Das ist natürlich noch keine offizielle Ankündigung der zweiten Staffel von Frieren, aber es könnte zumindest als ein Anzeichen gedeutet werden, dass die Macher für den Anime eine Fortsetzung planen. Zuversichtlich sind wir vor allem aber, weil der Manga zu Frieren noch nicht beendet ist. Es gibt also noch Material, um die Geschichte rund um die Elfenmagierin weiterzuerzählen.

Auch interessant: In der Zwischenzeit plant Crunchyroll wohl einen Disc-Release der ersten Staffel von Frieren. Der Streaming-Dienst kündigte das Vorhaben auf dem eigenen Blog an. Die Sammlung soll voraussichtlich im Winter veröffentlicht werden.

Wie steht's um die deutsche Synchro für Staffel 2?

Da es aktuell keine offizielle Ankündigung der zweiten Staffel von Frieren gibt, ist auch zur deutschen Synchronisation noch nichts bekannt. Sollte sich das für den Anime zuständige Team an der Synchro-Umsetzung der ersten Season orientieren, könnte ein Release des deutschen Dubs aber etwas dauern. Bei der im Simulcast gezeigten ersten Staffel folgten auf Crunchyroll die Episoden mit deutscher Synchro rund einen Monat nach dem Start im Originalton.

Cast: Wer ist in der nächsten Season von Frieren dabei?

Sollte es eine Fortsetzung von Frieren in einer zweiten Season geben, hängt der Cast sicherlich auch von der in der Story eingeschlagenen Richtung ab. An den Hauptcharakteren dürfte sich aber nicht viel ändern. Es ist sehr selten, dass Charaktere in einem Anime-Projekt plötzlich neue Synchronstimmen erhalten. Stimmen vieler "Seiyuu" (dt.: Synchronsprecher) sind bei berühmten Animes auch außerhalb der jeweiligen Serie eng mit den Charakteren verknüpft.

Zur Erinnerung findet ihr nachfolgend die Besetzung von "Frieren – Nach dem Ende der Reise" aus Staffel 1:

Japanischer Cast (Auszug):

Frieren: Atsumi Tanezaki

Eisen: Youji Ueda

Fern: Kana Ichinose

Flamme: Atsuko Tanaka

Heiter: Hiroki Touchii

Himmel: Nobuhiko Okamoto

Stark: Chiaki Kobayashi

Deutscher Cast (Auszug):

Frieren: Julia Casper

Eisen: Bojan Vucetic

Fern: Linda Fölster

Flamme: Jennifer Böttcher

Heiter: Jens Wendland

Himmel: Alexander Merbeth

Stark: Janek Schächter

Weitere Details zur Besetzung wird es sicherlich über beteiligte Anbieter (z. B. Crunchyroll) geben, sobald die nächste Staffel Form annimmt oder ein Start angekündigt wird.

Story: Wie geht es weiter mit der Elfenmagierin?

Wenn ihr wissen wollt, wie die Story in einer zweiten Staffel von Frieren weitergehen könnte, legen wir euch die Manga-Bücher ans Herz. Wie bereits oben erwähnt, ist die Manga-Reihe "Frieren: Nach dem Ende der Reise" noch nicht abgeschlossen. Auf Deutsch gibt es aktuell 11 Bände (Stand: Ende Mai 2024). Der Release von Manga-Band 12 ist für den 15. Juli 2024 geplant.

Wollt ihr am Ende der ersten Season von Frieren einsteigen, solltet ihr bei Manga-Band 7 starten. Ab dem Kapitel 60/61 wird die Geschichte aus dem Anime fortgeführt.

Offen bleibt zum aktuellen Zeitpunkt, ob der Anime sich weiter am Manga orientiert oder Frieren in Staffel 2 eine komplett eigene Geschichte entwickelt. Bereits in der Vergangenheit gab es Serien (z. B. Fullmetal Alchemist), die sich ab einem bestimmten Punkt für eine neue Richtung entschieden haben. Hier wird sicherlich die Menge des verfügbaren Ausgangsmaterials bzw. der Status der Manga-Reihe zum Produktionsstart eine Rolle spielen.

Wie viele Staffeln wird es geben?

Wie viele Staffeln es von Frieren geben wird, kann man aktuell nur schwer beurteilen. Diese Entscheidung hängt ziemlich sicher einerseits am weiteren Erfolg des Animes und andererseits am Quellmaterial aus den Manga-Büchern. Setzen die Macher die Geschichte zu schnell um, könnten zum Beispiel Filler-Episoden notwendig werden, um das Tempo zu steuern. Aussagen von den Machern zur zukünftigen Planung sind derzeit nicht bekannt.