Der etwas andere Jahresrückblick von Spotify: Ihr habt viele Songs in Erinnerung behalten? Spotify auch. Wie jedes Jahr könnt ihr nun wieder ansehen, welche Lieder ihr 2021 besonders häufig gestreamt habt – sowie weitere Statistiken.

Über die Webseite und die App bietet euch Spotify euren musikalischen Jahresrückblick an. Ihr müsst euch dafür nur mit eurem Account anmelden. Dann wird euch eine Statistik zu eurem Hörverhalten angezeigt. In der App findet ihr diese etwa direkt unter dem Start-Tab. Hier taucht nun “Jahresrückblick 2021” auf. Aufgeführt wird etwa, wie viele Minuten Musik ihr gehört habt. Zudem seht ihr, wie viele Songs, Künstler und Genres ihr abgespielt sowie entdeckt habt.

Ebenfalls dabei sind eure Top-Tracks und -Interpreten. Sowie ein kleines Quiz bei dem ihr beweisen könnt, wie gut ihr euch selbst kennt. Falls ihr richtig liegt, könnt ihr euch über die gute Selbsteinschätzung freuen – einen Gewinn gibt es aber nicht. Am Ende folgt eine Zusammenfassung, die euch auch die insgesamt gehörten Minuten über Spotify in 2021 anzeigt. Der Autor dieses Textes hat es übrigens auf über 29.000 Minuten geschafft. Leider deutlich weniger als die 53.000 Minuten aus dem Vorjahr.

Jahresrückblick 2021: Von wem seid ihr Fan?

Sehr spannend ist auch immer wieder die Angabe, welche Band ihr über das Jahr am häufigsten gehört habt. Das ordnet Spotify Wrapped auch umgehend für euch ein. So hat es der Autor unter die Top zwei Prozent einer Band geschafft. Erneut. Welche das ist? Das bleibt an dieser Stelle geheim.

Am Ende des Rückblicks erwarten euch noch unterschiedlich eingefärbte Übersichten. Über den "Teilen"-Button könnt ihr diese in eurer Bildergalerie speichern und an eure Freunde schicken. Ob die sich darüber freuen oder sich über euren Musikgeschmack beschweren, müsst ihr aber selbst herausfinden.