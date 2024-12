Spotify Wrapped 2024: Der Jahresrückblick ist da

Der etwas andere Jahresrückblick von Spotify: Ihr habt viele Songs in Erinnerung behalten? Spotify auch. Wie jedes Jahr könnt ihr nun wieder ansehen, welche Lieder ihr 2024 besonders häufig gestreamt habt – sowie weitere Statistiken.

Über die App bietet euch Spotify ab sofort euren musikalischen Jahresrückblick an. Ihr findet diesen direkt unter dem Start-Tab. Hier taucht nun "2024 Wrapped" auf. Aufgeführt wird etwa, wie viele Minuten Musik ihr gehört habt. Zudem seht ihr, wie viele Songs, Künstler und Genres ihr abgespielt sowie entdeckt habt. Erstmals skizziert die App auch eure musikalische Reise über das Jahr – und ob sich euer Geschmack in der Zeit verändert hat.

Ebenfalls dabei sind eure Top-Tracks und -Interpreten. Am Ende folgt eine Zusammenfassung, die euch auch die insgesamt gehörten Minuten über Spotify in 2024 anzeigt.

Jahresrückblick 2024: Von wem seid ihr Fan?

Sehr spannend ist auch immer wieder die Angabe, welche Band ihr über das Jahr am häufigsten gehört habt. Spotify Wrapped verrät euch euch sogar, ob ihr eure Lieblingsband oder Lieblingssong häufiger als andere Nutzer gehört habt. Am Rande: hat es außer mir noch jemand unter die oberen 0,01 Prozent beim Song "Imminence - Call of the Void" geschafft? Ups...

Am Ende des Rückblicks erwarten euch noch unterschiedlich eingefärbte Übersichten. Über den Teilen-Button könnt ihr das Ergebnis an Freunde senden oder als Bild auf eurem Smartphone speichern. Ob die sich darüber freuen oder sich über euren Musikgeschmack beschweren, müsst ihr aber selbst herausfinden.