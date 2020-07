Musik streamen und dabei noch sparen – das soll euch Spotify Premium Duo bieten. Das neue Angebot des Dienstes richtet sich exklusiv an Paare, die auch zusammen wohnen. Diese können Songs getrennt oder zusammen genießen, bei gleichzeitig reduzierten Kosten.

Das Angebot Spotify Premium Duo sei das erste seiner Art, verkündet der Anbieter in seiner Pressemitteilung zum Start. Beide Teilnehmer erhalten ihren eigenen Premium-Account – und das zum Preis von nur 12,99 Euro im Monat. Zum Vergleich: Für einen einzelnen Premium-Account bei Spotify bezahlt ihr knapp 10 Euro, der Familien-Account kostet knapp 15 Euro. Seit dem 1. Juli 2020 ist das Angebot auch in Deutschland verfügbar. Aktuell beträgt der Preis aufgrund der reduzierten Mehrwertsteuer sogar nur 12,67 Euro.

Alleine oder gemeinsam Lieblingslieder hören

Mit Spotify Premium Duo soll der Streit um den Lieblings-Podcast oder Playlisten zwischen Paaren der Vergangenheit angehören. Solange sich zwei Menschen einen Account teilen, kann es zu solchen Situationen kommen. Das neue Angebot bietet nun jedem Nutzer einen individuellen Account. Entsprechend kommen beide Personen in den Genuss von Werbefreiheit und der Möglichkeit, Songs auch offline anhören zu können.

Gleichzeitig könnt ihr aber auch eure Lieblinge kombinieren: Der sogenannte "Duo Mix" vereint die am häufigsten gehörten Songs in einer gemeinsamen Playlist. Diese ist personalisiert und wird zudem regelmäßig von Spotify aktualisiert. Auch dieses Feature zeichnet Spotify Premium Duo vor der Konkurrenz in Form von Apple Music und Co. aus.

Spotify Premium: Gratis mit Samsung

Es gibt auch eine andere Möglichkeit, um bei der Nutzung von Spotify Premium zu sparen: Dazu benötigt ihr ein aktuelles Top-Smartphone von Samsung, wie etwa das Galaxy S20 oder das Galaxy Z Flip. Mit diesen Smartphones erhaltet ihr den Premium-Account für sechs Monate gratis. Allerdings gilt dieses Angebot nur dann, wenn ihr nicht zuvor schon einen Account bei dem Musik-Streaming-Dienst besessen habt.

Egal ob Spotify in der Gratis-Version oder Spotify Premium Duo: Alle Nutzer kommen in den Genuss des Features "Behind the Lyrics", das ganze Songtexte während der Wiedergabe anzeigen kann. Die Funktion steht seit Februar 2020 auf immer mehr Smartphones zur Verfügung.