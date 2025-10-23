Ihr seid auf der Suche nach einem neuen iPhone samt Vertrag, wollt dafür aber nicht euer ganzes Sparschwein schlachten? Dann könnte das aktuelle Angebot von Blau genau euer Ding sein. Zum 20. Geburtstag bietet der Provider das iPhone 15 mit dem Tarif "Blau Allnet M" günstiger an.

Immer noch beliebt Apple iPhone 15 Mit dem iPhone 15 erwartet euch Apples Standardmodell aus 2023. Auch heute lohnt sich das schnelle Handy noch. ✓ ZUGABE: 20 GB zusätzlich im ersten Monat

✓ 20 GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz

✓ bis zu 50 Mbit/s

✓ 4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 24,99 € Blau

Günstiger Tarif, mehr Daten: Das steckt im Angebot

Das iPhone 15 gibt’s bei Blau aktuell für monatlich 24,99 Euro – zwei Euro pro Monat weniger als sonst. Klingt erstmal nicht weltbewegend, aber über die Laufzeit hinweg summiert sich das. Der Anschlusspreis in Höhe von 29,99 Euro entfällt außerdem komplett und die gebotenen 20 GB Datenvolumen monatlich sollten für die meisten Nutzer ausreichen. Als kleines Geburtstagsgeschenk legt Blau im ersten Monat einmalig 20 GB zusätzlich obendrauf.

Das iPhone 15 Angebot im Überblick Gerät: iPhone 15 (128 GB Speicher)

(128 GB Speicher) Tarif: Blau Allnet M

Netz: o2-Netz (4G & 5G)

o2-Netz (4G & 5G) Datenvolumen: 20 GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich)

GB pro Monat (Aktion: inkl. einmalig 20 GB zusätzlich) Besonderheiten: Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar.

Bis zu 50 Mbit/s Netzgeschwindigkeit, Allnet-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme, Kündigungsservice, Tarif schon nach 24 Monaten kündbar. Monatliche Kosten: 24 ,99 Euro (36 Monate)

,99 Euro (36 Monate) Einmalige Kosten: 19 Euro Anzahlung, 4,99 Euro Versand

Damit ergibt sich ein insgesamt sehr solides Paket, das vor allem für alle spannend ist, die ein leistungsstarkes Smartphone ohne überzogene Kosten suchen. Bleibt also die Frage: Lohnt sich das iPhone 15 überhaupt noch im Jahr 2025?

iPhone 15: Immer noch eine gute Wahl

Obwohl das iPhone 15 mittlerweile über anderthalb Jahre auf dem Buckel hat, braucht es sich nicht zu verstecken. Im Alltag läuft es flott und zuverlässig, selbst anspruchsvollere Games lassen sich problemlos zocken. Das liegt unter anderem am A16 Bionic Chip, der nach wie vor für eine starke Performance sorgt. Auch optisch bleibt das Gerät modern – auf den ersten Blick unterscheidet es sich kaum vom iPhone 17 und 16. Die Dual-Kamera mit 48 MP macht ebenfalls eine gute Figur.

Kein Apple Intelligence – aber braucht ihr das wirklich?

Ein Punkt, den ihr vor dem Kauf bedenken solltet: Das iPhone 15 unterstützt Apple Intelligence nicht. Ihr könnt im AppStore aber andere KI-Helfer wie ChatGPT oder Google Gemini herunterladen, die teilweise ohnehin mehr Möglichkeiten bieten.

Wenn ihr ein zuverlässiges iPhone zum fairen Preis wollt – dann ist das Angebot von Blau jedenfalls ziemlich attraktiv. Ihr spart nicht nur bei der Grundgebühr, sondern bekommt gleich zu Beginn ein ordentliches Daten-Bonbon dazu.