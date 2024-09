Nach iPhone-16-Präsentation: Lohnt sich das iPhone 15 noch?

Im Zuge eines Apple Events wurde die iPhone-16-Serie offiziell vorgestellt. Darunter auch zwei neue Standardmodelle. Was das für das iPhone 15 (Plus) bedeutet und ob sich der Kauf auch jetzt noch lohnt, klären wir hier.

Inhaltsverzeichnis

Das Wichtigste in Kürze:

Das iPhone 15 unterstützt kein Apple Intelligence.

Das iPhone 16 hat Action- und Kameratasten (Kamerasteuerung).

Makromodus und räumliche Fotos oder Videos gibt es nur beim iPhone 16.

Lade- und Akkulaufzeit des iPhone 16 sind leicht verbessert.

Vorweg: Das iPhone 16 ist ab dem 13. September vorbestellbar und wird eine Woche später ausgeliefert. Der UVP liegt bei 949 Euro für das Modell mit 128 GB Speicher. Das iPhone 15 mit 128 GB Speicher kostet derzeit (Stand: September 2024) etwa 779 Euro bei diversen Händlern. Wir haben es also momentan mit einer Ersparnis von etwa 170 Euro zu tun. Lohnt es sich, auf das iPhone 16 zu warten?

Apple Intelligence in Deutschland erst mal nicht verfügbar

Apple hat den Fokus bei den neuen iPhones klar auf KI-Funktionen gelegt: Apple Intelligence heißt das Ganze. Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz soll die Art und Weise, wie wir iPhones nutzen, stark verändern. Die Krux daran: Die Funktionen sind nicht ab Marktstart verfügbar.

Apple wird die Funktionen peu à peu und Land für Land ausrollen. Zuallererst dürfen sich viele englischsprachige Länder freuen und im kommenden Jahr sollen dann weitere Länder – auch in Europa – folgen. Von Deutschland war allerdings bisher keine Rede. Wann Apple Intelligence also hierzulande verfügbar sein wird, ist derzeit völlig unklar.

Dennoch gehen wir davon aus, dass Apple Intelligence früher oder später auch nach Deutschland kommen wird. Und da die Zukunft von Smartphones wohl erheblich auf KI-Funktionen bauen wird, ist es das stärkste Argument für das iPhone 16. Das iPhone 15 wird nämlich keine KI-Features bekommen.

Neue Tasten für das iPhone 16

Man konnte es schon im letzten Jahr ahnen, als Apple die Actiontaste für die Pro-Modelle eingeführt hat: Ein Jahr später verkauft uns der Hersteller das Feature im Standardmodell als bahnbrechende Neuerung. Zynismus off: Die Taste ist praktisch und ein Vorteil für das iPhone 16.

Hinzu kommt die neue Kamerataste (offiziell: "Kamerasteuerung"), die sich in der Praxis zwar erst noch beweisen muss, aber während des Events bereits einen guten Eindruck hinterlassen hat: Es gibt zwei Druckstufen und die Taste erkennt Wischgesten. Damit lassen sich diverse Kamerafunktionen auslösen und bedienen.

Kamera: Verbesserungen nur mit Makromodus erkennbar

Die Kameras von iPhone 15 und iPhone 16 sind beinahe identisch. Das Ultraweitwinkel ist im neueren Modell wieder vertikal unter der Hauptlinse angebracht (so wie einst beim iPhone X). Das hat nicht nur optische Gründe: Dadurch kann das iPhone 16 räumliche Fotos und Videos aufnehmen, die ihr später mit der Apple Vision Pro anschauen könnt.

Außerdem gibt es einen Makromodus, mit dem ihr sehr nah an Objekte herankommt. Diese könnt ihr dann extrem vergrößert aufnehmen. Für die, die es brauchen: Cool. Für viele wird allerdings gelten: Für die Kamera müsst ihr nicht auf das iPhone 16 warten.

Laden und Aufladen: Leichte Vorteile fürs iPhone 16

Die Akkulaufzeit ist mit 20 Stunden Videowiedergabezeit (Herstellerangabe) im iPhone 15 bereits gut. Das iPhone 16 hält, laut Apple, mit 22 Stunden Videowiedergabezeit noch mal etwas länger durch. Das dürfte in erster Linie an dem effizienteren Chip (A16 vs. A18) liegen.

Darüber hinaus hat Apple die kabellose Ladegeschwindigkeit der iPhone-16-Serie verbessert – vorausgesetzt, ihr besitzt ein MagSafe-Ladekabel plus Apples 30-W-Netzteil. Dann könnt ihr das iPhone 16 nämlich mit bis zu 25 W aufladen. Immerhin 10 W mehr als beim iPhone 15.

Fazit: iPhone 15 oder iPhone 16? Lukas Welter Was haben wir also unterm Strich? Das iPhone 15 ist etwas günstiger. Dafür müsst ihr aber auch auf ein paar (Komfort-)Funktionen verzichten, die ihr nur mit dem iPhone 16 bekommt. In erster Linie ist das Apple Intelligence. Auch wenn das Feature derzeit in Deutschland noch nicht verfügbar ist: Es scheint sicher, dass KI-Funktionen die kommenden Jahre den Smartphone-Markt beherrschen werden. Wer also ein zukunftssicheres iPhone mit KI kaufen möchte, sollte das iPhone 16 wählen. Für alle, die mit KI nichts anfangen können oder sich sogar davor sträuben, kann sich das iPhone 15 auch heute noch lohnen. Denn die Verbesserungen des Nachfolgemodells über KI hinaus sind von Apple knapp bemessen.

