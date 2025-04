Stephen Kings allererster Roman bekommt ein neues Serienleben auf Amazon Prime Video. Der Streaming-Dienst will "Carrie" modern erzählen – mit Unterstützung eines Regisseurs, der sich mit Gänsehautmomenten bestens auskennt.

Die neue Serien-Adaption von "Carrie" befindet sich offiziell in Planung – und das unter der kreativen Leitung von Mike Flanagan. Der Name dürfte vielen von euch bekannt vorkommen: Mit Serien wie "The Haunting of Hill House" oder "The Fall of the House of Usher" hat er längst bewiesen, dass er psychologischen Horror perfekt in Szene setzen kann. In der achtteiligen "Carrie"-Serie will Flanagan den Fokus nicht nur auf übernatürliche Fähigkeiten legen, sondern auch auf Themen wie gesellschaftliche Ausgrenzung, Schuld und Angst.

"Carrie" wird anders – aber nicht weniger düster

Die Geschichte bleibt im Kern dieselbe: Im Mittelpunkt steht erneut die junge Außenseiterin Carrie White, die mit ihrer fanatisch religiösen Mutter zusammenlebt und in der Schule zur Zielscheibe von Mobbing wird. Doch anstatt nur den bekannten Plot um Telekinese und einen blutigen Abschlussball zu erzählen, will die neue Version gesellschaftlich relevantere Themen aufgreifen – und das Ganze laut Flanagan in einem modernen Licht präsentieren.

Wer die Hauptrolle übernehmen wird, steht aktuell noch nicht fest. Allerdings gibt es erste Hinweise: Die junge Schauspielerin Summer H. Howell, bekannt aus dem Horrorfilm "Cult of Chucky", soll laut Variety im Gespräch für die Rolle der Carrie sein. Erfahrung im Genre bringt sie mit – ob sie die emotionale Tiefe der Figur glaubwürdig auf die Leinwand bringt, bleibt spannend.

Große Pläne für Stephen-King-Fans

Für Mike Flanagan ist die "Carrie"-Serie nicht das erste Projekt im King-Universum. Mit "Doctor Sleep" und "Das Spiel" hat er bereits zwei King-Geschichten erfolgreich adaptiert, zudem arbeitet er an einer Serienumsetzung von "Der dunkle Turm".

Dass er nun auch "Carrie" neu interpretiert, zeigt: Der Mann hat noch einiges vor mit dem Kultautor – und könnte Fans damit eine ganz neue Sicht auf bekannte Geschichten bieten.

Wann genau die Serie erscheint, ist bislang nicht bekannt. Bis dahin bleibt aber genug Raum für Spekulationen – und Vorfreude auf eine düstere Neuauflage eines echten Horror-Klassikers.

