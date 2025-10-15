Lange dauert es nicht mehr, bis endlich die letzten vier Folgen von "Stranger Things" auf Netflix laufen. Um die Vorfreude anzuheizen, haben die Macher jetzt schon bekanntgegeben, wie lange die einzelnen Episoden jeweils sein werden. Spoiler: Spielfilmlänge erreichen sie nicht alle.

Die Info stammt direkt von Ross Duffer – neben seinem Bruder Matt Duffer einer der beiden Schöpfer der Serie. In einem kurzen Instagram-Clip gewährt er einen Blick auf seinen PC-Bildschirm, auf dem Episodennamen und -längen zu sehen sind. Sein Kommentar dazu: "TATSÄCHLICHE Laufzeiten ✌️".

Laufzeiten der ersten vier Episoden "Kapitel eins: Die Suche" (1 Stunde 8 Minuten Laufzeit)

"Kapitel zwei: Das Verschwinden von …" (54 Minuten Laufzeit)

"Kapitel drei: Die Turnbow-Falle" (1 Stunde 6 Minuten Laufzeit)

"Kapitel vier: Der Zauberer" (1 Stunde 23 Minuten Laufzeit)

Zu kurz? Es besteht noch Hoffnung!

Allerdings steht bei allen Episoden auch noch der Zusatz "Work In Progress", also "In Bearbeitung". Doch selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Laufzeiten noch nicht final sein sollten, dürfte die zuvor kolportierte Dauer pro Folge nicht erreicht werden. Teils war da von 90 Minuten bis zu zwei Stunden die Rede. Hoffnung auf viel Unterhaltung besteht trotzdem, denn die vier Episoden sind nur der erste Teil der fünften Staffel von "Stranger Things". Insgesamt sollen es am Ende acht Folgen werden.

In unserer Übersicht zur fünften Staffel von Stranger Things seht ihr, ab wann die Folgen zum Streaming bereitstehen werden, wer mitspielt und was wir über die Handlung wissen. Den Anfang machen die oben genannten vier Episoden, später weiter drei und dann noch etwas später ein – wahrscheinlich fulminantes – Finale. Durchaus möglich also, dass das Epos mit einem zweistündigen Knall zu Ende gehen wird.

