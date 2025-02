Beim Super Bowl 2025 drehte sich nicht nur alles um Football, sondern auch um große Filmankündigungen. Die Tradition spektakulärer Werbespots setzte sich fort – und damit auch der Trend, Trailer nur in kurzen Teasern zu präsentieren. Seht sie euch hier an.

Thunderbolts: Marvels neue Antihelden-Truppe

Ein neuer Marvel-Film bedeutet automatisch großes Interesse – auch wenn es sich nicht um die Avengers handelt. Der Super-Bowl-Spot zu Thunderbolts* zeigte erstmals eine detailliertere Ansicht des geheimnisvollen Sentry. Marvel-Fans warten gespannt darauf, was es mit dem Sternchen im Titel auf sich hat.

Der Film startet am 2. Mai 2025.

Jurassic World Rebirth: Zurück zur Insel des Schreckens

Auch "Jurassic World Rebirth ließ sich blicken. Der Clip zeigte, wie ein Team zur legendären Forschungsinsel aus Jurassic Park zurückkehrt – nur um auf einige der gefährlichsten Dinosaurier aller Zeiten zu treffen. Die Besetzung um Scarlett Johansson und Mahershala Ali verspricht Hochspannung.

Am 2. Juli geht es los.

Mission: Impossible – The Final Reckoning: Tom Cruise am Limit

Tom Cruise machte einmal mehr das, was er am besten kann: spektakuläre Stunts. In "Mission: Impossible – The Final Reckoning" hängt er wieder waghalsig an einem Flugzeug. Die kurze Super-Bowl-Vorschau war nur ein Teaser für den vollen Trailer, der bereits online verfügbar ist.

Ab dem 23. Mai ist der Film im Kino zu sehen.

How to Train Your Dragon: Der Teaser zum Trailer

Fantasy-Fans müssen sich noch ein wenig gedulden: Der Live-Action-Film "How to Train Your Dragon" präsentierte lediglich einen Teaser für den Trailer. Die vollständige Vorschau erscheint erst Mitte der Woche.

Kinostart ist der 13. Juni.

Novocaine: Schmerzlose Action mit Jack Quaid

Jack Quaid sorgt in "Novocaine" für ordentlich Action. In der Rolle eines Mannes, der keinen Schmerz empfindet, kämpft er sich durch eine gnadenlose Rettungsmission. Der Trailer zeigte brutale Kampfszenen – inklusive eines Moments, in dem seine Figur ihre eigene Hand frittiert.

Ab dem 14. März ist der Film zu sehen.

Lilo & Stitch: Disney setzt auf Niedlichkeit

Ein weiteres Highlight war der Auftritt von "Lilo & Stitch". Disney setzte weniger auf klassische Trailer und zeigte stattdessen einen verspielten Clip mit Stitch auf dem Spielfeld.

Der Film startet am 23. Mai.

Smurfs: Die Schlümpfe auf Rettungsmission

Zum Abschluss gab es einen ersten Blick auf den neuen "Smurfs"-Film. Dieses Mal müssen die kleinen blauen Helden Papa Schlumpf retten. John Goodman spricht die Figur, während Rihanna als Schlumpfine zu hören sein wird.

Der Film kommt am 18. Juli in die Kinos.

