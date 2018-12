"The Avengers Project": So steht es um das Superhelden-Spiel

Auf eine Enttäuschung folgen eine gute und eine schlechte Nachricht: Das Superhelden-Spiel "The Avengers Project" lebt, es entwickelt sich jedoch wohl nur sehr zäh. Zuletzt wurde das Spiel bei den Game Awards schmerzlich vermisst. Viele hatten auf dem Event mit der Enthüllung gerechnet.

"Danke für euer Interesse an 'The Avengers Project'. Wir arbeiten intensiv an diesem ambitionierten Spiel und freuen uns, mehr mitteilen zu können, sobald die Zeit reif ist"; meldet sich der zuständige Creative Director Shaun Escayg auf Twitter zu Wort. Seinen Tweet seht ihr am Ende des Artikels. Die sehnlichst erwartete Enthüllung ist die Nachricht sicherlich nicht und auch jegliche Informationen zum Inhalt und zum Gameplay lassen weiter auf sich warten: Immerhin wissen wir nun aber, dass an dem Spiel noch gearbeitet wird.

Es scheint Geduld gefragt

Allerdings stimmt die Wortwahl von Escayg nicht optimistisch, dass wir zeitnah eine Veröffentlichung erleben werden. Der Creative Director nennt weder ein genaues Datum noch verwendet er Begriffe wie "bald" oder "in Kürze", die in der Regel darauf hindeuten, dass ein Projekt schon relativ weit fortgeschritten ist.

Dass genauere Informationen zu "The Avengers Project" erst folgen, wenn "die Zeit reif ist", hört sich daher eher danach an, als sei noch reichlich Geduld gefragt. Ursprünglich soll Spielepublisher Square Enix einen Release für 2018 angepeilt haben. Comicbook spekuliert nun aber eher mit 2020. Gut daran wäre: Dann könnte das Spiel immerhin für die nächste Konsolengeneration ein Thema werden. Den ersten Vorgeschmack für die PlayStation 5 soll es beispielsweise schon Mitte 2019 geben.

Verkürzt wird die Wartezeit durch einen neuen Blockbuster: "Avengers Endgame" kommt im Frühjahr 2019 in die Kinos. Iron Man, Captain America, Thor und Co. nehmen es erneut mit Schurke Thanos auf. In einem ersten Trailer sehen wir zudem Charaktere, die wir in "Avengers: Infinity War" noch schmerzlich vermisst haben.