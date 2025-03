The Last of Us: Matrix-Star und mehr in Staffel 2 bestätigt

Die zweite Staffel von HBOs Erfolgsserie The Last of Us nimmt weiter Gestalt an. Neben den bereits bekannten Hauptfiguren bekommen wir in der Fortsetzung einige neue Charaktere zu sehen. Bestätigt wurden nun mehrere Neuzugänge. Wer genau welche Rolle übernimmt, erfahrt ihr hier.

Im Winter-Deal: o2 Mobile M mit 30 GB+ für nur 24,99 Euro

Die Welt von The Last of Us wird um einige interessante Figuren erweitert. So schlüpft Joe Pantoliano, bekannt aus Matrix und Bad Boys for Life, in die Rolle von Eugene. Die Figur ist aus der Spielvorlage bekannt, tauchte dort bisher aber nur auf Fotos auf. Ebenfalls neu im Cast ist Alanna Ubach (Euphoria), die als Hanrahan zu sehen sein wird. Neben ihnen verstärken auch Ben Ahlers und Hettienne Park die zweite Staffel der post-apokalyptischen Serie.

HBO erfindet eigene "Nicht-im-Spiel"-Charaktere

Nicht alle neuen Darsteller in Staffel 2 haben eine direkte Verbindung zum Game. Einige Figuren wurden eigens für die Serie erschaffen, um die Geschichte weiter auszubauen und frische Erzählperspektiven zu ermöglichen. Die Frage lautet hier: Wie viel Einfluss nehmen diese auf die Geschichte? Eine der völlig neuen Figuren ist Hanrahan.

Aber natürlich kommen auch weitere Spielcharaktere. Robert John Burke übernimmt die Rolle von Seth, der in Jackson, Wyoming lebt – dem Ort, an dem Joel und Ellie in der ersten Staffel Zuflucht gefunden haben.

Eine weitere spannende Figur ist Kat, gespielt von Noah Lamanna. In der Spielvorlage ist sie eng mit Ellies Vergangenheit verknüpft und könnte in der Serie mehr Hintergrund zu ihrer Geschichte liefern.

The Last of Us Staffel 2: Was erwartet uns?

Mit der zweiten Staffel geht die düstere Geschichte von Joel und Ellie in eine neue Phase. Neben den emotionalen und actionreichen Momenten, für die die Serie bekannt ist, dürften die neuen Figuren frischen Wind in die Handlung bringen. Joe Pantoliano und Alanna Ubach sind starke Neuzugänge, die der Welt von The Last of Us zusätzliche Tiefe verleihen könnten.

Wann genau es weitergeht, bleibt abzuwarten – die Produktion läuft bereits, doch ein konkreter Starttermin steht noch aus. Eins ist jedoch sicher: Die zweite Staffel dürfte für einige Überraschungen sorgen und sowohl Fans des Spiels als auch Serienliebhaber begeistern.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht