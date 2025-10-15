Auch für iPhone 17 Besitzer: 3-in-1-Ladegerät jetzt für nur 10 € bei Amazon

Wer auf der Suche nach einem kompakten Ladegerät für unterwegs ist, bekommt bei Amazon gerade ein echtes Mega-Schnäppchen. Das 3-in-1 Ugreen USB-C Ladegerät mit 30 W gibt es kurzzeitig für unter 10 Euro im Angebot. Wieso sich der Deal für das iPhone 17 und auch andere Smartphones lohnt, erfahrt ihr hier.

Ein Blick auf Preisvergleichsseiten und Amazon-Preis-Tracker zeigt: Das Modell schwankt oft zwischen 18,99 Euro und dem Deal-Preis hin und her. Aber günstiger gab es das Ugreen-Netzteil bis jetzt noch nie. Bei diesem Preis könnt ihr bedenkenlos zuschlagen. Für gerade einmal 9,78 Euro bekommt ihr hier ein 3-in-1-Ladegerät zum Schnäppchen-Preis.

Wichtig: Es handelt sich um ein "befristetes Angebot". Ein Enddatum nennt Amazon nicht.

Deswegen ist das Ugreen 3-in-1-Ladegerät praktisch

Das 3-in-1-Netzteil mit 30 W Ladeleistung (max.) überzeugt vor allem durch den Preis und seine Kompaktheit. Für unter 10 Euro bekommt ihr einfach viel geboten.

Ugreen gibt beispielsweise an, dass ihr ein iPhone 17 über den USB-C-Port in 30 Minuten auf bis zu 60 Prozent aufladen könnt. Damit ladet ihr euer iPhone 17 mit dem Netzteil schneller als etwa ein iPhone 16 (50 Prozent in 30 Minuten). Angeblich erreicht es auch Apples offizielle 20-Minuten-Marke für eine halbe Ladung. Apple empfiehlt für die maximale Ladegeschwindigkeit allerdings ein 40-W-Netzteil, weshalb wir da etwas skeptisch sind. Einen Vorteil habt ihr aber garantiert: Apples Ladegeräte sind deutlich teurer (30-W-Modell: 45 Euro). Natürlich lassen sich auch andere Smartphones, wie zum Beispiel die Galaxy-S25-Serie von Samsung, schnell laden.

Mit dem 3-in-1-Ladegerät könnt ihr außerdem drei Ports (2x USB-C, 1x USB-A) nutzen. Das ist nützlich, wenn ihr Zubehör (z. B. Earbuds) zusätzlich laden wollt. Auch wenn die maximale Leistung dann auf den Ports entsprechend reduziert wird, ist der sehr kompakte Charger dank der Anschlussmöglichkeiten vor allem unterwegs (z. B. im Urlaub) praktisch.

Für gerade einmal 9,78 Euro macht ihr hier nichts falsch. Mit Ugreen kauft ihr zudem eine etablierte Marke im Bereich Powerbanks, Ladegeräte, Ladekabel und Co.

Ugreen 30 W GaN Charger 3-in-1 USB-C-Ladegerät: Highlights im Überblick

kompaktes Netzteil

bis zu 30 W Leistung

3 Ladeports (2x USB-C, 1x USB-A)

unterstützt Schnellladeprotokolle (z. B. PD, PPS)

lädt iPhone 17 und andere Geräte schnell auf

ideal für Smartphones, Laptops, Kopfhörer und mehr

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht