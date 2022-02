Valentinstag 2022: Smartphone-Angebote im Überblick – was lohnt sich?

Der Valentinstag rückt näher und auch in diesem Jahr locken viele Shops und Hersteller mit Angeboten zum Fest der Liebe. Natürlich gibt es unter den unzähligen Deals das eine oder andere Tech-Gadget oder Smartphone günstiger. Wir haben uns im Netz für euch umgeschaut und einige Schnäppchen auf den Prüfstand gestellt. Erfahrt bei uns, ob sich die Smartphone-Angebote lohnen.

Inhaltsverzeichnis

Smartphone-Angebote zum Valentinstag: Welche Deals gibt es?

Schon seit Anfang Februar starten immer mehr Online-Shops in die Vorbereitung zum Valentinstag 2022 und präsentieren Angebote für motivierte Käufer. Unter anderem locken Händler wie Amazon, Saturn, MediaMarkt und Co. in der Zeit um den 14. Februar mit Smartphone-Deals. Auch im CURVED-Shop könnt ihr euch beispielsweise Handys mit Prämien sichern oder die Cashback-Aktion nutzen. Wir haben für euch nachfolgend ein paar Angebote unterschiedlicher Anbieter unter die Lupe genommen. Nicht alle Deals finden ausschließlich unter dem Deckmantel des Valentinstags statt. Nichtsdestotrotz häufen sich Schnäppchen zu solchen speziellen Anlässen gerne.

Google Pixel 6 für 589 Euro

Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr aktuell das Pixel 6 mit 128 GB für 589 Euro im Angebot. Das ist ein absoluter Top-Preis. Günstiger gab es das Smartphone von Google bis jetzt noch nicht (Quelle: idealo). Gestartet ist das Smartphone ursprünglich mit einer UVP von 649 Euro. Google selbst hat das Modell ohne Pro-Zusatz im eigenen Store ebenfalls reduziert – allerdings auf 619 Euro. Bevorzugt ihr die Pro-Version mit 128 GB, könnt ihr bei MediaMarkt und Saturn für 829 Euro zuschlagen (UVP: 899 Euro). Wenn ihr auf der Suche nach einem guten Preis für das Pixel 6 (bei uns im Test) seid, könnte dieser Deal der Richtige sein. Wollt ihr nicht nur das Google-Phone, sondern am besten noch einen passenden Vertrag, schaut im Curved-Shop vorbei. Dort gibt es das Pixel 6 mit Tarif und Pixel Buds A-Series als Zugabe.

Xiaomi 11 Lite 5G NE für 289 Euro

Die beiden Elektrofachhändler und Amazon haben noch mehr für Smartphone-Schnäppchenjäger im Gepäck. Das Xiaomi 11 Lite 5G NE gibt es in für 289 Euro. Das ist mit Blick auf die Preisentwicklung kein ungeschlagener Preis, aber aktuell unter üblichen Händlern ein attraktiver Deal. Allerdings bekommt ihr die Neuauflage mit solidem Preis-Leistungs-Verhältnis nur in Schwarz günstiger. Alternativ werdet ihr vielleicht im CURVED-Shop fündig, wenn ihr eine andere Farbe sucht und ein Tarif sowie True-Wireless-Earbuds im Bundle gelegen kommen. Wollt ihr euch einen Eindruck vom starken Budget-Smartphone machen, lest unsere Erfahrungen mit dem ähnlichen Vorgänger Xiaomi Mi 11 Lite 5G im Test.

Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 mm) + Buds Live für 289 Euro

Amazon hat ein interessantes Angebot für alle, die das passende Smartphone schon besitzen, aber noch etwas smarter durch den Alltag laufen wollen. Das Bundle aus der Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46 mm) in der Bluetooth-Variante und Galaxy Buds Live verspricht Ersparnis. Beide Gadgets gibt es in Kombination für 289 Euro. Bei üblichen Händlern zahlt ihr aktuell allein für die Smartwatch genau diesen Preis. Unbekanntere Shops bieten die Uhr nur minimal günstiger an (Quelle: idealo). Mit den Galaxy Buds Live im Wert von circa 67 Euro als Zugabe wird das Angebot von Amazon tatsächlich attraktiv. Der Schnäppchenpreis trifft wie beim Xiaomi-Smartphone ebenfalls nur auf die Varianten in der Farbe Schwarz zu. Bei der Uhrengröße seid ihr ebenfalls auf ein Modell mit 46 mm beschränkt.

Was ist mit iPhones-Deals zum Valentinstag?

Wenn ihr nach iPhone-Angeboten Ausschau haltet, findet ihr aktuell in erster Linie bei Apple selbst eine Event-Seite, die euch unterschiedliche Geschenkideen für den kommenden Valentinstag präsentiert. Bei einigen Käufen gibt es Dienste wie Apple Music, Apple Fitness+ oder Apple TV+ für mehrere Monate kostenlos dazu. Bevorzugt ihr eher ein Bundle mit Tarif und anderen Zugaben wie AirPods, werdet ihr vielleicht im CURVED-Shop bis zum Valentinstag fündig. AirPods der 3. Generation gibt es als separates Angebot zudem bei Saturn, MediaMarkt, Amazon und anderen bekannten Shops für 175 Euro (UVP: 199 Euro) günstiger.