Was wie ein Scherz klingt, ist tatsächlich Realität: Eine Star-Wars-Fanfiction wird verfilmt – und zwar von Amazon. Das wäre schon kurios genug, aber es wird noch besser (oder absurder): In der männlichen Hauptrolle sehen wir ausgerechnet den Ehemann der Rey-Darstellerin Daisy Ridley. Willkommen in der Welt von "The Love Hypothesis".

Die Ursprünge dieser Liebesgeschichte liegen im Star-Wars-Fandom. 2018 veröffentlichte die Autorin Ali Hazelwood auf einer Fanfiction-Plattform die Geschichte "Head Over Feet". Im Zentrum: Figuren, die stark an Rey und Kylo Ren erinnern – in der Welt der Fans auch liebevoll "Reylo" genannt. Drei Jahre später erschien der Roman unter dem neuen Titel "The Love Hypothesis" bei einem US-Verlag und landete prompt für zehn Monate auf der Bestsellerliste der New York Times.

Reylo-Roman mit Hollywood-Besetzung

In der Buchversion heißen die Hauptfiguren Olive und Adam – eine junge Wissenschaftlerin und ein etwas älterer Professor. Wer mit Star Wars nichts am Hut hat, wird die Vorlage kaum erkennen. Wer jedoch regelmäßig auf Star-Wars-Twitter unterwegs ist, kann die Parallelen kaum übersehen.

Jetzt wird der Roman also verfilmt – und das mit bemerkenswerter Besetzung: Die Hauptrolle übernimmt Lili Reinhart, bekannt aus der Serie "Riverdale". Und ihr Filmpartner? Kein Geringerer als Tom Bateman – der Ehemann von Daisy Ridley. Ja, genau: Ausgerechnet der Mann der Schauspielerin, auf deren Figur die Romanvorlage basiert, schlüpft in die Rolle des fiktionalisierten Kylo Ren.

Dass sich das Internet darüber amüsiert, ist kaum verwunderlich. Besonders im Reylo-Fandom sorgt die Besetzung für Gesprächsstoff. Auf Twitter fasst ein Fan die Situation so zusammen: "Sie hatten die Chance, das Lustigste überhaupt zu tun – und sie haben es getan."

Wann kommt "The Love Hypothesis" ins Kino?

Einen Starttermin hat Amazon MGM Studios bisher nicht bekannt gegeben. Fest steht aber: Die Dreharbeiten starten bald unter der Regie von Claire Scanlon, die bereits mit der RomCom "Set It Up" überzeugen konnte. Für das Drehbuch ist Sarah Rothschild verantwortlich, die unter anderem den Netflix-Film "The Sleepover" geschrieben hat.

Wie nah der Film am ursprünglichen Reylo-Spirit bleibt, werden wir wohl erst mit dem ersten Trailer erahnen können. Bis dahin bleibt uns nur festzuhalten: Das Internet hat mal wieder eine Geschichte hervorgebracht, die so kurios ist, dass sie eigentlich nur in Hollywood passieren konnte.

