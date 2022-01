Endlich offiziell: Samsung kündigt würdigen Galaxy-Note-Nachfolger an

Samsung hat ein neues Teaser-Video veröffentlicht, das uns große Neuerungen verspricht. Genau genommen möchte Samsung "die Regeln brechen" und augenscheinlich einen Hybrid aus der Galaxy-S- und Galaxy-Note-Reihe präsentieren. Ein Statement des Mobile-Chefs verrät mehr Details dazu.

Samsung verschafft uns Gewissheit und bestätigt ein Galaxy-Unpacked-Event im Februar, welches schon lange gerüchteweise im Raum stand. Erst gestern berichteten wir, dass die Koreaner die Vorstellung auf den 9. Februar verlegt haben sollen, nachdem sie ursprünglich für den 8. Februar eingeplant gewesen sei. Samsung selbst hat jedoch weder das erste noch das zweite Datum bestätigt. Stattdessen verrät uns der Mobile-Geschäftsführer Dr. TM Roh, dass uns "das Note-würdigste Galaxy-S-Gerät" erwartet. Es wird also tatsächlich einen indirekten Galaxy-Note-20-Nachfolger in der S-Klasse geben, wie es die Experten hinter den Galaxy-S22-Gerüchten schon seit geraumer Zeit behaupten.

Galaxy S22 Ultra: Der Fokus liegt auf der Kamera

Zusammen mit der Pressemitteilung des Geschäftsführers hat Samsung auch ein kurzes Teaser-Video veröffentlicht. Dort sehen wir, wie sich ein Smartphone mit abgerundeten Kanten mit einem Gerät mit eckigem Gehäuse vereint. Die Botschaft ist eindeutig: Aus dem Galaxy S und dem Galaxy Note (20 im Test) soll ein neues Gerät entstehen, das wohl als Galaxy S22 Ultra auf den Markt kommen dürfte. Immerhin ist die Rede von einem "Note-würdigem Galaxy-S-Gerät" und der "ultimativen Ultra-Erfahrung".

Was dürfen wir von solch einem Hybriden also erwarten? Bestätigt hat Samsung bislang nur Folgendes: Das Smartphone soll die "besten und hellsten" Fotos und Videos bei Nacht schießen. Wir dürfen uns also auf eine verbesserte Kamera freuen, die ihren Fokus auf Low-Light-Fotografie legt. Vermutet, aber bislang nicht bestätigt , wird zudem, dass das Galaxy S22 Ultra den S-Pen der Note-Reihe erbt. Der Teaser deutet außerdem an, dass das Smartphone sich designtechnisch am eckige Gehäuse der Note-Vorgänger orientiert.

Samsung schaltet die Reservierungen frei

Obwohl es kein genaues Datum für den Marktstart der Galaxy-S22-Reihe gibt, schaltet der Hersteller bereits heute in den USA die Reservierungen für das angekündigte Samsung-Handy (mit Vertrag) und ein neues Galaxy-Tablet frei. Mit einer Anzahlung von 50 USD können sich die Fans so bereits einen Platz in der ersten Reihe sichern und so das Risiko einer langen Wartezeit minimieren. Ob und wann eine Reservierung in Deutschland möglich ist, ist bislang nicht bekannt.