Galaxy S22 Ultra: Was hält das Flaggschiff aus?

Messer, Schaber, Feuerzeuge und rohe Gewalt. Damit stellt Zack Nelson, besser bekannt als JerryRigEverything, neue Smartphones auf die Probe. Und auch das Samsung Galaxy S22 Ultra entgeht nicht diesem Schicksal. Im Härtetest zeigt sich, woraus das Flaggschiff gemacht ist.

Samsung neuestes Flaggschiff ist ein starkes und schönes Stück Technik, wie ihr auch in unserem Galaxy S22 Ultra Test lesen könnt. Und auch eine nicht zu knappe Investition. Von daher werden die meisten Nutzer wohl auf Schutzfolie und Case zurückgreifen, um ihrem Handy den bestmöglichen Schutz angedeihen zu lassen. Anders als bei anderen Geräten ist hier auch keine Schutzfolie ab Werk angebracht. Aber braucht es diese ganzen Schutzmaßnahmen auch wirklich? Diese Frage beantwortet euch das Video von Zack.

... mit tieferen Kratzern auf Stufe 7

Beim Display gibt es erstmal keine Überraschungen. Hier setzt Samsung auf Gorilla Glass Victus+, welches bei einem Härtegrad von 6 auf der Moh-Skala zerkratzt. Das bedeutet, es ist sicher vor Kratzern durch Metalle, wie etwa eure Schlüssel. Habt ihr allerdings die Hosentasche voller Edelsteine, solltet ihr das Telefon davon fernhalten. Auch die Kameras und der Laserfokussensor auf der Rückseite sind durch Glas geschützt und widerstehen problemlos Zacks Messer.

Auch um die strukturelle Integrität müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das Metall-Gehäuse zerkratzt zwar recht einfach, aber dafür gibt es die nötige Stabilität. Im Biegetest gibt das Telefon kaum nach. Ein Bend-Gate wie damals beim iPhone 6 ist hier also nicht zu erwarten. Nur bei einem Teil ist Vorsicht geboten: Der S-Pen besteht nämlich aus Plastik und lässt sich daher leicht zerbrechen. Diesen könnt ihr aber im stabilen Gehäuse sicher verstauen. Ihr solltet ihn nach der Nutzung nur immer wieder dahin zurückstecken, damit er nicht versehentlich in Mitleidenschaft gezogen wird – und auch, um ihn nicht zu verlieren. Zur Sicherheit aktiviert ihr am besten die Funktion "Beim Zurücklassen von S-Pen warnen" in den Einstellungen.

Härtetest bestanden

Im Video steckt das Galaxy S22 Ultra ganz schön etwas ein. Selbst der Fingerbadrucksensor funktioniert noch mit völlig zerkratztem Display. Könnt ihr also auf Folie und Case verzichten? Wir würden es zumindest nicht raten. Denn mit etwas Pech können immer Kratzer und Risse im Display auftreten – besonders bei Stürzen auf harten Boden. Und selbst wenn Kratzer euch persönlich nicht stören, dem möglichen Wiederverkaufswert eures Handys tut ihr damit keinen Gefallen.