Update (20. Oktober, 16:37 Uhr):

Allzu Spannendes gab es auf dem Galaxy-Unpacked-2-Event Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition präsentiert, die sich technisch nicht vom bereits seit einiger Zeit erhältlichen Z Flip 3 unterscheidet. Neu ist, dass ihr das faltbare Smartphone nun farblich individualisieren könnt. Das Gleiche ist mit der Galaxy Watch 4 (Classic) möglich – jeweils im sogenannten Bespoke Studio von Samsung Allzu Spannendes gab es auf dem Galaxy-Unpacked-2-Event wie erwartet nicht zu sehen: Der Hersteller hat die

Ursprünglicher Artikel:

Heute ist es soweit! Samsung stellt uns seine neuesten Produkte und Features im Galaxy-Unpacked-2-Livestream vor. Bekommen wir heute neue Geräte wie das Galaxy S21 FE oder das Galaxy Tab S8 zu sehen oder die neue One-UI-4.0-Benutzeroberfläche? Wir verschaffen euch einen Überblick.

Samsung hat vor Kurzem überraschend ein Galaxy-Unpacked-2-Event angekündigt. Der Livestream soll heute um 16 Uhr beginnen. Wir haben euch das Video hier über dem Text eingebettet, damit ihr es auf keinen Fall verpasst. Was genau präsentiert werden soll, haben uns die Koreaner natürlich noch nicht verraten: Zwei Teaser haben bereits einige Andeutungen gemacht und auch die Tech-Experten haben sich bereits dazu geäußert.

Keine neuen Smartphones und Tablets?

Schon seit vielen Monaten wird heiß diskutiert, wann wir endlich das Samsung Galaxy S21 FE zu sehen bekommen. Als der Galaxy-Unpacked-2-Livestream angekündigt wurde, flammte die Hoffnung bei vielen Fans sofort wieder auf, doch die Branchenexperten sind anderer Meinung: Aufgrund der Chip-Knappheit konzentriere Samsung sich aktuell auf die Produktion des Galaxy S22, das die Koreaner im Januar präsentieren sollen.

Also bekommen wir heute wohl kein Galaxy S21 FE zu sehen. Doch wie sieht es mit dem Galaxy Tab S8 aus? Auch hier wird Samsung uns wohl enttäuschen. Die Ressourcen-Knappheit zwinge den Marktführer dazu seinen Fokus klar zu definieren und der liege eben nicht auf "kleinen" Nebengeräten, sondern dem kommenden Flaggschiff. Wir lassen uns gerne überraschen.

Das könnte der Galaxy-Unpacked-2-Livestream enthüllen

Die beiden vorangegangenen Teaser geben uns einen Hinweis darauf, was der Galaxy-Unpacked-2-Livestream für uns bereithalten könnte. Zum einen wird Samsung uns wohl neue Software präsentieren. Vermutlich handelt es sich um die neuen Features, der Benutzeroberfläche One UI 4.0, die näher an Android 12 sein soll und euch zukünftig mehr Freiheiten bei der Individualisierung einräumen könnte. Bei der zweiten großen Ankündigung des Galaxy-Unpacked-2-Livestreams handelt es sich wohl um neue Farbvarianten für das Galaxy Z Fold3 und Galaxy Z Flip3.