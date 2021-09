Das Warten hat ein Ende: Wer ein Galaxy S21 besitzt, kann schon einmal in den Genuss von Android 12 und One UI 4 kommen. Samsung hat die Beta-Phase gestartet. So werdet ihr Tester.

In ausgewählten Ländern können sich Nutzer bereits für die One UI 4.0 Beta registrieren und die Firmware installieren. Zu den Glücklichen zählen: Südkorea, die USA, Großbritannien, China, Indien, Polen und Deutschland. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist der Besitz eines Galaxy S21 (im Test), Galaxy S21+ oder Galaxy S21 Ultra. Ob künftig auch weitere Geräte Teil des Beta-Programms werden, ist derzeit nicht bekannt.

Neue Möglichkeiten in Design und Privatsphäre

One UI 4 basiert auf Googles künftiger OS-Version Android 12. Zu den Neuerungen zählt unter anderem, dass ihr das Design individueller nach euren Vorlieben gestalten könnt. Es gibt auch neue Widget-Ansichten und eine überarbeitete Animation beim Laden des Telefons. Die Uhr liefert um 12 Uhr zudem einen kleinen Easter-Egg.

Privatsphäre und Datenschutz verbessert Samsung ebenfalls. Ihr könnt nun beispielsweise besser kontrollieren, auf welche Daten eure Apps Zugriff haben dürfen. Zudem gibt es einen Verlauf, der euch verrät, welche Anwendungen wann zum Beispiel euren Standort abgefragt haben, und eine LED informiert, sobald eine App auf Kamera und Mikrofon zugreift. Der Release der finalen Version für alle Nutzer ist angeblich noch vor Ende des Jahres geplant.

One UI 4 Beta aktivieren

Vorab: Beta-Versionen sind mitunter instabil. Nehmt daher am besten nur an dem Programm teil, wenn ihr ein Backup-Handy besitzt – für den Fall, dass mit der Beta-Software auf eurem Galaxy S21 etwas schief läuft und ihr es temporär nicht wie gewohnt nutzen könnt. Legt zudem sicherheitshalber vorher ein Backup an, denn eine Rückkehr zu Android 11 erfordert einen Reset eures Handys. Habt ihr euch für die Testphase entschieden? So geht es los:

Schaut in die Samsung Members App und tippt auf den Banner, der One UI 4 Beta bewirbt. Diesen findet ihr zunächst nur auf einem Gerät der Galaxy-S21-Serie. Alternativ schaut ihr rechts oben in den Hinweisen (Glocken-Symbol).

Scrollt nun nach unten und tippt auf den Button, um euch für das Programm zu registrieren.

Wechselt anschließend in die Einstellungen eures Handys und tippt auf "Software-Update" und "Herunterladen und installieren". Nach kurzer Zeit taucht dort dann die One UI 4 Beta auf. Mitunter ist aber noch etwas Geduld gefragt.