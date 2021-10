Holt schon mal das Popcorn raus: Die kommende Woche wird ein Fest für Tech-Enthusiasten wie uns. Denn mit Apple, Samsung und Google treffen drei ganz große Namen mit eigenen Events aufeinander.

So etwas kommt ganz selten vor: Drei Tech-Giganten buhlen gleichzeitig um eure Aufmerksamkeit und halten an aufeinanderfolgen Tagen Events ab. Damit ihr euch schon mal auf die spannende nächste Woche vorbereiten könnt, haben wir einen kleinen Überblick für euch erstellt.

18. Oktober: Apple macht den Anfang

Los geht es am 18. Oktober mit dem Apple-Event, das seit gestern offiziell ist. Die neuen iPhones sind zwar längst aus dem Sack, doch das ein oder andere Ass hat man in Kalifornien wohl immer noch im Ärmel. Experten zufolge erwartet uns unter anderem ein runderneuertes MacBook Pro, das mit einem Super-Chip, einem 120-Hz-Display und einer für Apple neuen Bilddiagonale aufwarten soll.

Während das MacBook Pro (hier mit Vertrag) aktuell in 13 und 16 Zoll erhältlich ist, soll es fortan auch eine 14-Zoll-Variante geben. Darüber hinaus könnten sich die AirPods 3 auf dem Apple-Event blicken lassen.

CURVED meint: Für Apple-Fans ist bekanntlich fast jedes Event ein Pflicht-Termin. Und auch dieses Mal gibt es wieder einen guten Grund, es zu verfolgen. Mit dem neuen MacBook Pro könnte der Hersteller der Laptop-Konkurrenz endgültig davonziehen. Und: Neue AirPods ziehen immer großes Interesse auf sich.

19. Oktober: Googles neue Smartphones kommen

Einen Tag nach Apple gibt sich Google dann die Ehre. Auch was hier im Mittelpunkt stehen wird, gilt als offenes Geheimnis: Der Suchmaschinenriese stellt endlich seine neuen Smartphones vor. Wobei das Unternehmen eines der wichtigsten Details eigentlich schon vorweggenommen hat: wie die Geräte aussehen. Das hat der Hersteller nämlich schon längst verraten.

Unter anderem aus diesem Video wissen wir, dass Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro mit einem ungewöhnlichen Kamera-Design auf sich aufmerksam machen werden. Offen bleibt bislang vor allem, was die Smartphones unter der Haube bieten und was sie kosten werden. Gerüchten zufolge gelangt das Standardmodell zu einem besonders attraktiven Preis in den Handel. Das Google Pixel 6 Pro soll dagegen deutlich teurer sein, dafür aber auch einiges mehr bieten.

CURVED meint: Sehr interessant, wenn ihr auf ein erschwingliches Handy mit guter Kamera gewartet habt. Genau dafür ist die Pixel-Reihe traditionell bekannt. Wir sind gespannt, was die neue Generation zu bieten hat.

20. Oktober: Was hat Samsung vor?

Während wir relativ gute Vorstellungen davon haben, was Apple und Google planen, sind wir uns bei Samsung nicht ganz so sicher. Der heißeste Kandidat unter den in nächster Zeit erwarteten Samsung-Smartphones ist das Galaxy S21 FE. Wobei das Samsung-Event (20. Oktober) dafür womöglich etwas zu früh kommt. Noch unwahrscheinlicher ist die Premiere des Galaxy S22, das der Hersteller frühestens im Dezember vorstellen dürfte.

Dass Samsung die Veranstaltung als "Galaxy Unpacked Part 2" bezeichnet, könnte bedeuten, dass die Südkoreaner eher etwas nachreichen als komplett neu vorstellen möchten. Eine im Netz kursierende Theorie: Möglicherweise könnt ihr das Galaxy Z Flip 3 und Z Fold 3 beim Kauf den eigenen Vorstellungen entsprechend gestalten. So soll es etwa möglich sein, unterschiedliche Farben für Vorder- und Rückseite zu wählen.

CURVED meint: Das Galaxy S21 FE wäre eines der interessantesten Smartphones des Jahres. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis dürfte für ein Handy mit Flaggschiff-Ausstattung überaus attraktiv sein. Allerdings ist unklar, ob Samsung es tatsächlich am 20. Oktober vorstellen wird. So oder so: Es bleibt spannend.