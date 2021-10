Update (13. Oktober 2021, 15:10 Uhr): Am Morgen sprach noch relativ wenig dafür, dass Samsung auf seinem Galaxy Unpacked Event Part 2 das Galaxy S21 FE zeigen wird. Im Naver-Forum hat sich nun aber ein Nutzer gemeldet, der Informationen aus der Lieferkette bekommen haben will. Demnach will Samsung die Fan Edition am 20. Oktober vorstellen und auch direkt den Vorverkauf starten. In den ersten Regionen sollen Käufer dann bereits ab dem 29. Oktober ihr neues Handy in den Händen halten. Vielleicht geht alles nun also doch viel schneller.

Ursprünglicher Artikel:

Der Name "Techtober" kommt nicht von ungefähr: Nach Apple und Google hat mit Samsung nun der nächste Tech-Gigant ein Oktober-Event angekündigt, auf dem er neue Geräte vorstellen wird. Wann das Galaxy Unpacked Part 2 steigt und auf welche Neuheiten ihr euch freuen könnt:

Samsung lädt für den 20. Oktober offiziell zum nächsten Event ein, an dem neue Produkte das Licht der Welt erblicken. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr unserer Zeit und ihr könnt sie live über den YouTube-Channel des Herstellers verfolgen. Vorab hat Samsung bereits einen kleinen Teaser veröffentlicht. Den kurzen Clip findet ihr über diesem Artikel.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy Z Flip3

+ o2 Free M 20 GB 100 € Wechselbonus! (erfolgreiche Rufnummernmitnahme erforderlich*)

Leistungsstarker Prozessor (Qualcomm Snapdragon 888)

20 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./24Monate: 56,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Was führt Samsung im Schilde?

Derzeit ist unklar, welches Ass Samsung auf dem Galaxy Unpacked Part 2 ziehen wird. Ein neues Galaxy Note ist ausgeschlossen, auch ein Galaxy Tab gilt als unwahrscheinlich. Dafür wäre eigentlich ein guter Moment, endlich das Galaxy S21 FE offiziell zu präsentieren. Die Fan Edition ist ein besonders prominentes Opfer der globalen Chip-Knappheit und verspätet sich bereits einige Monate.

Hat Samsung mittlerweile genügend Einheiten produziert, um mit dem Gerät an den Markt zu gehen? Jüngsten Gerüchten zufolge denkt Samsung über einen gemeinsamen Release mit dem Galaxy S22 nach, der im Dezember 2021 oder Januar 2022 sein könnte, was gegen einen Auftritt im Oktober spricht. Da das Galaxy S21 FE aber seit Monaten eine wilde Achterbahnfahrt erlebt, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir das Modell am 20. Oktober zu sehen bekommen.

Macht euch hier allerdings nicht zu große Hoffnungen. Wir halten es für relativ unwahrscheinlich, dass Samsung das Galaxy S21 FE zeigt. Denn dann hätte der Hersteller das Modell zumindest angeteasert. Der stattdessen veröffentlichte Clip deutet dagegen vielmehr auf Software-Neuerungen und insbesondere neue Farben für das Galaxy Z Flip 3 5G (zum Test) hin. Das Foldable erweist sich als äußerst beliebt und bricht derzeit Samsung-Rekorde. Der Hersteller will nun offenbar die Verkaufszahlen mit gelben und blauen Modellen weiter erhöhen.

Für einen weiteren Push dürfte zudem sorgen, dass Samsung eine Farbvariante mutmaßlich als BTS-Sonderedition vertreibt. Der Hersteller wirbt für das Event bereits mit der berühmten K-Pop-Band. Jene Modelle waren bereits in der Vergangenheit insbesondere bei den weltweit mehr als Hundert Millionen Fans besonders beliebt.