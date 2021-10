Google stellt Ende Oktober das Google Pixel 6 vor. Welchen Preis der Hersteller in Deutschland aufrufen wird, scheint bereits klar zu sein – und dieser ist für Vorbesteller besonders attraktiv.

Auf MyDealz teilen Nutzer spannende Angebote zu Produkten aller Art. Einem User ist offenbar bereits ein künftiges Gutscheinheft von Saturn in die Hände gefallen, das er in dem Portal teilt. Dort taucht anscheinend auch das Google Pixel 6 auf. Das Smartphone kostet demnach zum Start 649 Euro – in der Ausstattungsvariante mit 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher.

Gratis-Zugabe im Wert von fast 300 Euro

Das Angebot gilt vom 19. bis 27. Oktober. Hier dürfte es sich ziemlich sicher um die Vorbestellerphase handeln. Denn Google wird das Pixel 6 bekanntlich am 19. Oktober präsentieren und der gehandelte Marktstart ist der 28. Oktober. Wer das Pixel 6 bei einem teilnehmenden Händler vorbestellt, bekommt zudem ein Geschenk: die Bose Headphones 700 im Wert von 279,99 Euro. Das liest sich ziemlich attraktiv, oder?

Der geteilte Screenshot bestätigt zudem einige Specs des Google Pixel 6, die sich mit den Infos aus der Gerüchteküche decken. Auf der Rückseite befindet sich demnach eine duale Kamera, deren Linsen mit 50 und 12 MP auflösen. Ihr bekommt einen 4620-mAh-Akku und ein 6,4 Zoll großes Display mit FHD+-Auflösung. Im Bildschirm befindet sich eine runde Aussparung in der eine 8-MP-Frontkamera sitzt.

Das Pixel 6 Pro soll viel teurer sein

In dem Heft scheint das Google Pixel 6 Pro nicht vorzukommen. Das Top-Modell des Suchmaschinenriesen soll aber noch einiges mehr zu bieten haben, bisherigen Gerüchten zufolge aber auch satte 250 Euro mehr kosten. Ihr bekommt dann für euer Geld angeblich ein 120-Hz-LTPO-Display mit einer Diagonale von 6,67 Zoll und einem größeren Akku (5000 mAh).

Zudem soll die Kamera ein drittes Objektiv bekommen: ein Tele mit 48 MP und vierfachem Zoom. Der Arbeitsspeicher wächst angeblich ebenfalls (12 GB RAM). Weitere Details folgen dann wohl auf dem Google Event. Dann erfahren wir auch, ob der Hersteller das bereits veröffentlichte Update auf Android 12 rechtzeitig auf die Pixel 6 bekommt oder ihr noch warten müsst.