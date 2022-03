Poco X4 Pro offiziell: Xiaomis nächster Bestseller?

Im Rahmen des MWC 2022 (Mobile Word Congress) hat Xiaomi zwei neue Smartphones vorgestellt. Mit dem Poco X4 Pro 5G und M4 Pro 4G stehen künftig zwei weitere Optionen in der Mittelklasse bereit.

Das für uns interessantere Modell ist das Xiaomi Poco X4 Pro. Es hat einige interessante Upgrades gegenüber seinem beliebten Vorgängermodell erhalten. Während ihr beim Poco X3 Pro noch mit ein LCD vorliebnehmen müsst, kann das neue Xiaomi-Handy ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display (FHD+) vorweisen. Das dürfte für leuchtendere Farben, bessere Kontraste, ein satteres Schwarz und mehr Effizienz sorgen. Flüssige Animationen gibt es dank einer Bildwiederholrate von 120 Hz weiterhin. Und: Aufgrund des flachen Rahmens erinnert uns das Design ein wenig an aktuelle iPhones.

Das Poco X4 Pro sieht richtig schick aus (© 2022 Xiaomi / Poco )

Mit 5G, aber ohne Flaggschiff-Chip

Eine weitere Neuerung ist die Unterstützung von 5G. Denn das Xiaomi Poco X4 Pro ist eines der ersten Smartphones mit Qualcomms Mittelklasse-Chip Snapdragon 695 5G. Wer das X3 Pro kennt, wird jetzt womöglich kurz innehalten. Denn bei diesem kommt noch der (mittlerweile etwas betagte) Flaggschiff-Antrieb Snapdragon 860 zum Einsatz.

Mögliche Bedenken deswegen hat Xiaomi bzw. Poco in seiner Präsentation adressiert: "It's just a name" – es ist nur ein Name, hieß es dort. Schließlich performe der Chip in Benchmarks genauso gut wie Chips aus Qualcomms 7er-Serie. Diese gehören immerhin der gehobenen Mittelklasse an.

Wir gehen davon aus, dass das Xiaomi Poco X4 Pro im Alltag genügend Leistung für die meisten Anwendungsszenarien bieten wird. Dem Hersteller zufolge soll es auch für flüssiges Mobile Gaming stark genug sein. Als Beispiel dafür diente "League of Legends: Wild Rift", das auf dem Smartphone konstant mit knapp 60 fps laufen soll.

Dem Chip stehen je nach Konfiguration bis zu 8 GB RAM zur Seite. Der interne Speicher beträgt bis zu 256 GB und lässt sich via microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern.

108-MP-Kamera und 67-Watt-Charging

Ebenfalls zu den Highlights zählt die verbaute Triple-Kamera. Die löst nämlich mit bis zu 108 MP auf, was – nicht nur in dieser Preisklasse – eine Besonderheit darstellt. Insgesamt beinhaltet das Setup folgende Linsen:

108-MP-Hauptobjektiv

8-MP-Ultraweitwinkel

2-MP-Makro

Für Selfies steht eine 16-MP-Frontkamera zur Verfügung. Wie gut sich die Objektive in der Praxis schlagen, muss sich zwar erst noch zeigen. Die Specs können sich für ein so günstiges Handy aber mehr als sehen lassen.

Das gilt auch für den Akku, der nicht nur eine großzügige Kapazität (5000 mAh) aufweist und eine gute Laufzeit verspricht. Er lässt sich mit 67 Watt auch blitzschnell aufladen. Das dafür notwendige Netzteil liegt dem Xiaomi Poco X4 Pro erfreulicherweise bei.

Poco X4 Pro: Preise, Farben, Release

In den Handel gelangt das Xiaomi Poco X4 Pro am 2. März. Es ist ab dann in den Farben Laser Black, Laser Blue und Poco Yellow erhältlich. Außerdem habt ihr die Wahl zwischen folgenden beiden Konfigurationen:

6 GB RAM / 128 GB Speicherplatz (299,90 Euro)

8 GB RAM / 256 GB Speicherplatz (349,90 Euro)

Wie bei anderen Xiaomi-Handys (hier mit Vertrag) zuvor gibt es auch dieses Mal ein Early-Bird-Angebot: Wer bis 7. März zuschlägt, bekommt das Xiaomi Poco X4 Pro für 269,90 Euro beziehungsweise 319,90 Euro.