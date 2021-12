Das Samsung Galaxy S21 FE ist längst keine Überraschung mehr. Nach zahlreichen Leaks und Gerüchten war ohnehin so gut wie alles über das Smartphone bekannt, doch nun ist die Katze endgültig aus dem Sack. Ein Reddit-Nutzer zeigt uns sein mutmaßliches Galaxy S21 FE in einem Unboxing-Video und liefert dazu auch ein Review.

Wenn der Gerüchteküche zu trauen ist, wird Samsung uns das Galaxy S21 FE bereits am 4. Januar im Vorfeld der CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas vorstellen. Die für diesen Tag offiziell angekündigte Keynote läuft unter dem Motto "Together for Tomorrow" und auch wenn das Budget-Flaggschiff in der Einladung nicht erwähnt wird, so ist es mittlerweile äußerst wahrscheinlich, dass die Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht. Immerhin behauptet der Reddit-Nutzer u/UnknownWon bereits eines der begehrten Geräte ausgeliefert bekommen zu haben. In zwei YouTube-Videos zeigt er uns das mutmaßliche Galaxy S21 FE von allen Seiten, verrät die wichtigsten Spezifikationen und gibt sogar eine erste Einschätzung ab.

Galaxy S21 FE: So fühlt es sich an

Das im Unboxing gezeigte, mutmaßliche Galaxy S21 FE gleicht dem im Frühjahr veröffentlichten Samsung Galaxy S21 (mit Vertrag) rein äußerlich bis ins letzte Detail. Das Display ist fast randlos, liegt flach auf und wird am oberen Rand durch ein Frontkamera-Punch-Hole unterbrochen. Auf der olivgrünen Kunststoffrückseite befindet sich ein senkrecht verbautes Triple-Kamera-Modul, das leicht aus dem Gehäuse hervorsteht.

u/UnknownWon zufolge fühle sich das Smartphone trotz der Plastikrückseite "hochwertig, leicht und komfortabel" an. Zumindest im Vergleich mit seinem Poco X3. Das wirke gegenübergestellt recht billig. Einen Vergleich zu anderen Premium-Smartphones zieht der Reddit-Nutzer leider nicht. Doch da auch das Vorgängermodell eine Kunststoffrückseite besitzt, können wir euch in unserem Galaxy-S20-FE-Test einen guten Eindruck vermitteln.

Das Display soll einen leichten Grünstich haben

u/UnknownWons Review verrät uns , dass das Display des Galaxy S21 FE einen leichten Grünstich aufweise. Ein Vergleich mit dem Bildschirm des Poco X3 beweist, dass bei Samsung die Farbeinstellung tatsächlich nicht ganz korrekt ist. Leider lasse sich das Problem nicht in den Einstellungen korrigieren.

Weiterhin soll das Galaxy S21 FE mit einem 4500-mAh-Akku kommen, der sowohl Fast- als auch Wireless-Charging unterstütze. Als Prozessor soll ein Snadragon 888 zum Einsatz kommen, der auf maximal 6 GB Arbeitsspeicher zurückgreift. Anstelle des Ultraschallfingerabdrucksensors, der im Galaxy S21 verbaut ist, sei bei der Fan Edition nur ein optisches Modell zu finden.