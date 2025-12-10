Wer einen günstigen Handytarif mit viel Datenvolumen sucht, sollte sich Vodafones aktuelle Tarif-Deals ansehen. Hier bekommt ihr für kurze Zeit bis zu 30 Prozent Rabatt UND bei einigen Tarifen sogar mehr Datenvolumen als üblich. Der GigaMobil M mit 50 GB fasst aktuell zum Beispiel fette 100 GB. Erfahrt hier, warum sich das lohnt.

Jetzt Tarif im schnellen D2-Netz sichern Vodafone SIM-Only Hol dir deinen SIM-Only-Tarif von Vodafone. Profitiere jetzt vom hervorragend ausgebauten D2-Netz und surfe mit rasanter 5G-Geschwindigkeit ohne Kompromisse. ✓ AKTION: statt 50 GB jetzt mit 100 GB Datenvolumen

✓ 100 GB Datenvolumen | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ keine Versand | keine Anschlussgebühr nur 37,49 € Jetzt sichern ✓ AKTION: statt 20 GB jetzt mit 30 GB Datenvolumen

✓ 30 GB Datenvolumen | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ keine Versand | keine Anschlussgebühr nur 29,99 € Jetzt sichern

Alle Details zu den Handytarif-Deals bei Vodafone

Bei Vodafone sind aktuell diverse SIM-Only-Tarife reduziert. Besonders lohnenswert ist zum Beispiel der GigaMobil M. Hier die Übersicht zum Angebot:

Tarif: GigaMobil M

GigaMobil M Netz: Vodafone (D2)

Vodafone (D2) Datenvolumen: statt 50 GB jetzt mit 100 GB

statt 50 GB jetzt mit 100 GB Geschwindigkeit: bis zu 300 Mbit/s inkl. LTE & 5G

bis zu 300 Mbit/s inkl. LTE & 5G Extras: Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis

Allnet-Flat, SMS-Flat, EU-Roaming, Rufnummermitnahme möglich, kein Anschlusspreis Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Versandkosten: keine

keine Monatliche Kosten: 37,49 €

Vodafone gibt aktuell 25 Prozent Rabatt auf alle GigaMobil-Tarife und die GigaMobil Young-Tarife sind sogar um 30 Prozent reduziert. Die Aktionspreise gelten vom 02.12.2025 bis zum 28.01.2026. Wer einen neuen Handytarif benötigt, sollte also relativ bald zuschlagen.

Welches Angebot für euch infrage kommt, entscheidet die Antwort auf die Frage: "Wie viel Datenvolumen benötige ich?" Bedenkt aber, dass Vodafone bei zwei Tarifen das Datenvolumen erhöht hat. Der GigaMobil M fasst nun gigantische 100 GB (statt 50 GB) und der kleine GigaMobil S bringt 30 GB (statt 25 GB) mit.

Lohnt sich das Vodafone-Angebot?

Wer hohe Qualität zum kleinen Preis sucht, wird mit den Tarif-Angeboten von Vodafone zufrieden sein. Im beliebten D2-Netz bekommt ihr selten so viel Datenvolumen für unter 40 € (Discounter ausgenommen).

Und wer bei der Konkurrenz kauft, wird preisleistungstechnisch kaum etwas Vergleichbares finden. Bei der Telekom kostet der Handytarif "MagentaMobil L" mit 100 GB Datenvolumen monatlich 59,95 € und es kommen außerdem noch 39,95 € Anschlusskosten hinzu.

Der Mobilfunkanbieter o2 verkauft euch 100 GB für 24,99 € im Tarif "o2 Mobile L" – aber nur, weil es sich ebenfalls um ein zeitlich begrenztes Angebot handelt. Normalerweise sind monatlich 39,99 € fällig. Und die 39,99 € Anschlussgebühr fallen mit oder ohne Aktionspreis an.

Ist Vodafone ein guter Mobilfunkanbieter?

Vodafone zählt zu den zuverlässigsten Mobilfunkanbietern, und das liegt vor allem am starken Netz. Unabhängige Tests wie von connect oder CHIP vergeben regelmäßig sehr gute Noten für die hohe 5G-Verfügbarkeit und flotte Geschwindigkeiten.

Besonders unterwegs spielt Vodafone seine Stärke aus: Downloads laufen stabil, die Verbindung bleibt selbst auf dem Land meist angenehm flott. Praktisch sind außerdem Extras wie der Vodafone Pass oder die Möglichkeit, ungenutztes Datenvolumen mitzunehmen (GigaDepot).

Wenn ihr also Wert auf ein schnelles, stabiles Netz legt und viel unterwegs seid, könnt ihr mit Vodafone kaum etwas falsch machen. Dort seid ihr in der Regel gut aufgehoben.

