Der bekannte Mobilfunkanbieter Vodafone ist endlich in die Black Week gestartet. Die große Überraschung: Im Top-Deal bekommt ihr für kurze Zeit das iPhone 17 Pro mit AirPods 4 gratis und unendlich Datenvolumen im D2-Netz – mit bis zu 1080 Euro Willkommensrabatt. Wer schon Vodafone-Internet zuhause nutzt oder unter 28 Jahre alt ist, kann sogar noch mehr sparen. Zudem habt ihr die Wahl, noch hochwertigere AirPods abzustauben.

Direkt zum günstigen Vodafone-Deal:

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: Apple AirPods 4

✓ unbegrenztes Datenvolumen LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,98 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 67,99 € Vodafone

Das Black-Week-Angebot im Überblick

Geräte: iPhone 17 Pro (inklusive 5 Jahre Herstellergarantie) + Apple AirPods 4

iPhone 17 Pro (inklusive 5 Jahre Herstellergarantie) + Apple AirPods 4 Tarif: GigaMobil XL Netz: Vodafone (D2) Datenvolumen: unbegrenzt Geschwindigkeit: 5G/LTE, bis zu 300 Mbit/s im Download Inklusive: Rufnummernmitnahme, EU-Roaming sowie Telefon- & SMS-Flat, Garantie-Versprechen Anschlusspreis: entfällt

GigaMobil XL Laufzeit: 36 Monate (wahlweise auch 24 Monate)

36 Monate (wahlweise auch 24 Monate) Einmalige Zahlung: 10,98 Euro inklusive Versand

10,98 Euro inklusive Versand Preis: 67,99 Euro monatlich (bei 24 Monate Laufzeit: 84,49 Euro)

67,99 Euro monatlich (bei 24 Monate Laufzeit: 84,49 Euro) Das Angebot gilt bis zum 1. Dezember 2025

Gut zu wissen: Die Laufzeit des Mobilfunktarifs liegt immer bei nur 24 Monaten. Lediglich die Handyrate könnt ihr auf bis zu 36 Monate strecken – ganz ohne Extrakosten für das iPhone. Dafür sind die Monatsraten niedriger.

Zum Vodafone-Deal:

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: Apple AirPods 4

✓ unbegrenztes Datenvolumen LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,98 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 67,99 € Vodafone

So zahlt ihr noch weniger Junge Leute fahren mit dem GigaMobil Young XL günstiger: Seid ihr unter 28 Jahre alt, zahlt ihr im Monat 5 Euro weniger.

fahren mit dem GigaMobil Young XL günstiger: Seid ihr unter 28 Jahre alt, zahlt ihr im Monat Wer schon Festnetz-Internet von Vodafone nutzt, kann durch den Kombivorteil 10 Euro pro Monat sparen.

Darum lohnt sich der Deal

Das unbegrenzte Datenvolumen im GigaMobil XL gibt es für Neukunden normalerweise erst ab 79,99 Euro im Monat. Mit dem Willkommensrabatt spart ihr bis zu 1080 Euro: Denn in der Black Week gibt's den unendlichen Tarif für nur 34,99 Euro im Monat – den könnt ihr euch zu dem Top-Preis übrigens auch ohne Handy sichern. Regulär bekommen so einen Deal nur Bestandskunden über den Kombivorteil.

In diesem Fall lässt sich der Willkommensrabatt aber sogar noch mit dem Kombivorteil kombinieren, was den reinen Tarifpreis auf 24,99 Euro drücken kann, wenn ihr Festnetz-Internet von Vodafone nutzt. So günstig gibt es unendlich Datenvolumen selten bis nie bei Vodafone.

Dazu kommt, dass ihr auch beim iPhone 17 Pro spart. Über 24 Monate zahlt ihr effektiv nur 1200 Euro für das Handy – damit alleine ist das Flaggschiff knapp 100 Euro günstiger als bei Apple. Und obendrauf gibt es die AirPods 4 im Wert von 149 Euro. Aus unserer Sicht ein ungewöhnlicher Deal: Normalerweise landen brandneue iPhones nie direkt in einem Black-Week-Sale. Das Vodafone-Angebot tanzt hier aus der uns bekannten Reihe.

Hier findet ihr den Vodafone-Tarife GigaMobil XL ohne iPhone 17 Pro

Jetzt Tarif im schnellen D2-Netz sichern Vodafone SIM-Only Hol dir deinen SIM-Only-Tarif von Vodafone. Profitiere jetzt vom hervorragend ausgebauten D2-Netz und surfe mit rasanter 5G-Geschwindigkeit ohne Kompromisse. ✓ unbegrenztes Datenvolumen LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ keine Versand | keine Anschlussgebühr ab 34,99 € Jetzt sichern

Darum lohnt sich ein Premium-Tarif

Klar, ein waschechter Vodafone-Tarife direkt vom Provider kostet auf den ersten Blick mehr als günstige Discounter-Angebote. Allerdings gibt es hier einige Unterschiede. So bietet euch ein GigaMobil-Tarif eine deutlich höhere maximale Netzgeschwindigkeit im Vergleich zu Mobilfunk-Discountern.

Es gibt noch einige weitere rein leistungstechnische Boni und den bereits erwähnten Kombivorteil als Sparpotenzial. Was wir aber besonders wichtig finden: Nutzt ihr einen GigaMobil-Tarif, hält euch dieser den Rücken frei. Bestes Beispiel? Lasst eure mobilen Daten aktiviert und fahrt mit dem Auto durch die Schweiz, die bekanntlich nicht zur EU gehört. Mit einem Vodafone-Tarif bucht euer Handy automatisch ein Travel-Paket und ihr könnt ganz normal weitersurfen, wie in der EU. Viele Discounter lassen euch hier hingegen auflaufen und rechnen über 20 Cent pro Megabyte ab – das kann schnell zur teuren Kostenfalle werden, wenn ihr nicht handelt.

Eure Wahl: Upgrade auf AirPods Pro 3 oder AirPods 4 (ANC) möglich

Die AirPods 4 bieten bereits einen sehr guten Sound. Wer noch mehr will, kann das AirPods-Geschenk aufrüsten – gegen 50 Euro Aufpreis auf die AirPods 4 mit Active Noise Cancelling (ANC) oder für 100 Euro auf die AirPods Pro 3. So gestaltet ihr den Vodafone-Deal individueller.

Wenn ihr Fans von sehr gutem Sound seid, können wir euch das Upgrade auf die AirPods Pro 3 ans Herz legen. Die Musik-Enthusiasten unter den CURVED-Redakteuren haben selbst viel Freude an den In-Ears.

Jetzt zuschlagen, bevor es zu spät ist:

Edel-iPhone mit Top-Kamera Apple iPhone 17 Pro Erhältlich in Cosmic Orange, Tiefblau, Silber

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: Apple AirPods 4

✓ unbegrenztes Datenvolumen LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,98 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 1,00 € Anzahlung

ab 67,99 € Vodafone

So sichert ihr euch die AirPods 4 kostenlos

Damit ihr die kostenlosen AirPods wirklich bekommt, müsst ihr euch nach dem Kauf bis spätestens 16. Dezember über die Vodafone-Website registrieren. Das Ganze dauert nur wenige Minuten und schon flattert das Apple-Gadget kostenlos zu euch nach Hause.

Lohnt sich das iPhone 17 Pro?

Wenn Apple das iPhone 17 Pro als das beste iPhone aller Zeiten spricht, stimmt es noch mehr denn je. Das Handy bringt deutlich mehr Neuerungen mit als die direkten Vorgänger-Generationen. Da wäre etwa das neue Aluminium-Unibody-Design, das den Look and Feel völlig verändert. Apple macht das Handy dadurch ebenso robuster. Noch ein Highlight: Die Kamera hat Apple ordentlich überarbeitet – vor allem beim Zoom und bei Selfies dürfte euch der Unterschied sofort auffallen. Tipp: Probiert die achtfache Vergrößerung aus.

Dazu kommen eine spürbar längere Akkulaufzeit und deutlich schnelleres Laden, was im Alltag echt praktisch ist. Und natürlich ein blitzschneller Chip, ein gestochen scharfes, jetzt noch helleres Display mit Antireflex-Beschichtung und die gewohnt hochwertige Verarbeitung. Wer also Wert auf Leistung, Design und Kameraqualität legt, kommt mit dem neuen Modell voll auf seine Kosten.

(© 2025 Apple ) Das iPhone 17 Pro in allen Farben (© 2025 Apple ) Die Kamera des iPhone 17 Pro

Der enthaltene Tarif GigaMobil XL von Vodafone bietet alles, was ihr braucht: unbegrenztes Datenvolumen, eine Allnet- und SMS-Flat, EU-Roaming, Travel-Paket für euren Urlaub außerhalb der EU und viele weitere Vorteile. Dazu gibt es kostenlos die AirPods 4. Damit seid ihr bestens ausgestattet fürs Streaming, Chatten und Musik hören – ganz ohne Kompromisse.

Tipp: So ein iPhone 17 Pro lässt sich im Handumdrehen als Hotspot für euren Laptop nutzen. In Kombination mit unendlich Datenvolumen könnt ihr spätestens im Frühling auch einmal das Café im Park zum Homeoffice machen.

Vodafone-Vorteil: iPhone 17 Pro inklusive 5 Jahre Herstellergarantie

Gut zu wissen: Neben dem kostenlosen Akkutausch, falls die Kapazität eures Akkus unter 80 Prozent sinkt. Und das ist über diesen Zeitraum durchaus möglich Gut zu wissen: Neben dem iPhone 17 Pro und den kostenlosen AirPods 4 bietet Vodafone noch einen echten Bonus: das sogenannte 5-Jahres-Versprechen. Damit sichert ihr euch bis zu fünf Jahre Herstellergarantie und bekommt sogar einenfalls die Kapazität eures Akkus unter 80 Prozent sinkt. Und das ist über diesen Zeitraum durchaus möglich

Alternativ gibt's den Deal auch für das iPhone 17

Schon gewusst? Auch das reguläre iPhone 17 ist Teil der Aktion – ebenfalls inklusive unbegrenztem Datenvolumen und den kostenlosen AirPods 4.

Das iPhone 17 ist ideal für euch, wenn euch ein zweifacher Zoom ausreicht und ihr noch weniger ausgeben wollt. Ab 69,49 Euro gibt's das Paket bei Vodafone, wenn ihr 24 Monate wählt. Auf 36 Handyraten gestreckt sind es 57,99 Euro. Auch hier können Junge Leute monatlich fünf Euro sparen. Und 10 weitere Euro pro Monat sinkt der Preis mit Kombivorteil.

Die Preise des iPhone 17 + AirPods 4 im Überblick:

GigaMobil XL (24 Monate): 1 Euro Anzahlung + 69,49 Euro monatlich

GigaMobil XL (36 Monate): 1 Euro Anzahlung + 57,99 Euro monatlich

GigaMobil Young XL (24 Monate): 1 Euro Anzahlung + 64,49 Euro monatlich

GigaMobil Young XL (36 Monate): 1 Euro Anzahlung + 52,99 Euro monatlich

Alle anderen Konditionen und Boni wie beispielsweise das 5-Jahres-Versprechen mit verlängerter Herstellergarantie sind identisch.

Sichert euch jetzt das iPhone 17 mit AirPods 4 bei Vodafone:

Der neue Premium-Standard Apple iPhone 17 Erhältlich in Lavendel, Salbei, Nebelblau, Weiß, Schwarz

ab 256 GB Speicherplatz Technische Daten ✓ ZUGABE: Apple AirPods 4

✓ unbegrenztes Datenvolumen LTE/5G | Allnet-Flat | Vodafone-Netz

✓ bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s

✓ 9,98 € Versand | keine Anschlussgebühr

✓ 0,99 € Anzahlung

ab 57,99 € Vodafone