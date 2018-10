VW und Mobileye wollen selbstfahrende Taxis entwickeln

Auf israelischen Straßen sollen in Zukunft selbstfahrende Taxis von VW fahren

VW, Mobileye und Champions Motors wollen in Israel gemeinsam mit einem Dienst für selbstfahrende Taxis an den Start gehen. Die Entwicklung soll 2019 beginnen, wie aus einer Pressemitteilung von Intel hervorgeht.

Volkswagen werde im Zuge des Joint Ventures "New Mobility in Israel" Elektrofahrzeuge bereitstellen. Außerdem soll der Autobauer sein Know-how im Bereich der sogenannten "Mobility-Services" einbringen. Darunter versteht man die vorübergehende Überlassung von Fahrzeugen gegen ein Entgelt. Bekanntestes Beispiel dafür ist wohl "Car2Go", an dem VW allerdings nicht beteiligt ist.

Hunderte autonome Autos geplant

Das zu Intel gehörende Unternehmen Mobileye werde ein Hard- und Softwaresystem liefern, durch das VWs Elektrofahrzeuge autonom fahren können. Champions Motors wiederum soll sich um das Flottenmanagement kümmern und die Koordination des Mobility-Service übernehmen. Wann genau Kunden in Israel das Angebot in Anspruch nehmen können, ist unklar.

Laut der Pressemitteilung rolle der Dienst "in Phasen" aus. Die "volle Kommerzialisierung" soll bis 2022 erfolgen. Aus zu Beginn einigen Dutzend autonomen Fahrzeugen sollen im weiteren Projektverlauf "schnell" Hunderte selbstfahrende Taxis werden. Die israelische Regierung soll bereits ihre Unterstützung zugesagt haben und unter anderem gegebenenfalls bei der benötigten Infrastruktur helfen.

Intel und Mobileye arbeiten übrigens auch mit BMW zusammen. Die Kooperation mit VW sei aber nicht damit vergleichbar, sagte ein Intel-Sprecher gegenüber The Verge. Denn mit BMW entwickle man gemeinsam Lösungen für autonomes Fahren. In dem Joint Venture mit VW stelle man diese dagegen bereit. Aber auch Volkswagen arbeitet mit anderen Unternehmen zusammen: Für Apple soll VW etwa autonome Shuttle-Busse herstellen.