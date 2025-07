Wacken im Livestream: So seid ihr dabei, ohne vor Ort zu sein

Ihr habt keine Tickets für Wacken 2025 bekommen? Schade, aber kein Weltuntergang. Immerhin könnt ihr dank der Telekom viele Shows des Festivals gratis im Livestream verfolgen – ganz bequem von der Couch aus. Wir verraten, wie das geht.

Wacken Open Air wird 35 Jahre alt und feiert das mit zahlreichen Highlight-Headlinern – unter anderem mit den Rocklegenden von Guns N' Roses. Die Telekom verspricht den Metal-Heads nicht nur vor Ort "bestes Netz", sondern überträgt viele (aber nicht alle) Acts kostenlos via MagentaMusik und über MagentaTV. Hier geht's zur Livestream-Seite. Neben den Konzerten gibt es exklusive Interviews und spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Diese Bands könnt ihr im Live-Stream sehen

Wacken Open Air beginnt am 30.07. und endet am 02.08. Der Magenta-Livestream deckt zahlreiche Acts ab. Die Telekom merkt jedoch an, dass es kurzfristig zu Änderungen kommen kann. Diese Shows könnt ihr euch live ansehen:

Mittwoch 30.07.

12:00 – DOGMA

13:30 – ENEMY INSIDE

16:00 – WIND ROSE

17:00 – HANABIE

17:45 – APOCALYPTICA

18:45 – TARJA & MARKO HIETALA

20:00 – BEYOND THE BLACK

21:00 – DEINE COUSINE

22:15 – SALTATIO MORTIS "25th Anniversary Show"

Donnerstag 31.07.

12:00 – SMOKE BLOW

13:45 – PRONG

15:00 – SKYLINE

15:30 – UGLY KID JOE

16:15 – WOLFGANG NIEDECKEN's BAP

17:30 – GRAVE DIGGER "45th Anniv. Show"

17:30 – CLAWFINGER

18:45 – MICHAEL SCHENKER *My Years With Ufo*

19:45 – STATIC X

22:00 – MINISTRY

Freitag 01.08.

12:00 – GRAVEYARD

12:30 – DOMINUM

13:45 – BROTHERS OF METAL

13:45 – LAKEVIEW

15:00 – LANDMVRKS

15:30 – FORBIDDEN

16:15 – PEYTON PARRISH

17:15 – NAILBOMB

17:30 – KROKUS

19:00 – DIRKSCHNEIDER "40th Anniersary of Balls to the Wall Show"

19:00 – FEAR FACTORY

20:45 – THE BOOMTOWN RATS

22:45 – THE HELLACOPTERS

00:15 – BAD LOVERZ

00:45 – DARK FUNERAL

Samstag 02.08.

11:30 – TROLLFEST

12:00 – CALLEJON

12:45 – WARKINGS

13:45 – DESTRUCTION

14:00 – AUGUST BURNS RED

15:15 – FLOOR JANSEN

15:30 – ANNISOKAY

17:15 – DECAPITATED

19:00 – OBITUARY

20:45 – D-A-D

22:30 – PROMOTERS FAREWELL / ANNOUNCE. 2026

00:45 – DIE KASSIERER

Telekom-Vorteile auf dem Festival

Die Telekom versorgt euch nicht nur mit dem Wacken-Livestream, sondern ist auch auf dem Festival zugange. Über die Magenta App könnt ihr am Vorteilsprogramm teilnehmen. Es gibt Meet & Greets, Backstage-Passes, signierte Gitarren, Wacken-United-Tickets und unendlich Datenvolumen zu gewinnen.

Tipp: Falls ihr unbegrenztes Datenvolumen für das Festival benötigt, gibt's hier weitere starke Angebote:

