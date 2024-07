Wir spielen "Ich packe meinen Koffer mit ..." in der iPhone-Version. Egal, ob ihr im Land bleibt oder auf Reisen geht: Sommerhitze und Outdoor-Aktivitäten stellen euer iPhone vor Herausforderungen. Mit unseren Zubehör-Empfehlungen meistert es die jedoch ohne Probleme.

Fest im Griff: Handyketten und Taschen

Wer viel draußen ist, riskiert auch den einen oder anderen Handyunfall. Deshalb sollte euer iPhone zumindest eine Hülle tragen. Hier findet ihr die besten iPhone-15-Hüllen.

Praktischer sind im Urlaub jedoch Handyketten und Tragetaschen, in denen ihr außerdem weiteres Zubehör verstauen könnt. Die bieten nämlich nicht nur Schutz, sondern stellen auch sicher, dass euch das iPhone nicht so leicht herunterfällt. Auch Diebe haben es schwerer, wenn das Smartphone an eurem Körper befestigt ist.

Die besten Handyketten

Gumo-Long Universal-Handykette

Die Handykette von Gumo-Long gibt es in zahlreichen Farben. Hier seht ihr sie in Schwarz. (© 2024 Amazon/Gumo-Long )

Für die Gumo-Long Universal-Handykette braucht ihr eine iPhone-Hülle, die ihr separat erwerben müsst. Sonst könnt ihr die Kette nicht anbringen. Sie ist aber mit den meisten Cases kompatibel. Die Schnur ist insgesamt 150 cm lang, lässt sich aber individuell verkürzen.

Überblick zur Universal-Handykette von Gumo-Long

Farben: Schwarz / Apfelgrün / Dunkelblau / Gelb / Kamel / Rosa und 45 weitere

Preis: ab 8,99 Euro 9,99 Euro (Stand: Juli 2024 bei Amazon)

Hier kaufen: Gumo-Long Universal-Handykette bei Amazon Schwarz / Apfelgrün / Dunkelblau / Gelb / Kamel / Rosa und 45 weitereab 8,99 Euro

Cacoa Universal-Handykette

Bei der Handykette von Cacoa bekommt ihr immer zwei Bänder (© 2024 Cacoa )

Auch für die Cacoa Universal-Handykette ist eine iPhone-Hülle als Basis notwendig. Das Band ist 155 cm lang, lässt sich aber individuell einstellen. Ihr bekommt beim Kauf außerdem immer zwei Handyketten.

Überblick zur Universal-Handykette von Cacoa

Farben: Schwarz / Grau / Rosenrot / Blau / Dunkelblau / Gelb / Lila / Orange / Rosa / Rot

Preis: ab 9,99 Euro

Hier kaufen: Cacoa Universal-Handykette bei Amazon Schwarz / Grau / Rosenrot / Blau / Dunkelblau / Gelb / Lila / Orange / Rosa / Rotab 9,99 Euro

Vonmählen Infinity Handykette

Die Handykette von Vonmählen überzeugt mit schickem Design (© 2024 Vonmählen )

Die Infinity Handykette von Vonmählen benötigt keine iPhone-Hülle als Basis. Ihr wickelt die Halterung der 150 cm langen Kette einfach um das Handy. Auch hier könnt ihr die Länge individuell verkürzen. Zudem sticht das schicke Design aus der Menge hervor.

Überblick zur Handykette Infinity von Vonmählen

Farben: Schwarz / Weiß

Preis: ab 17,99 Euro

Hier kaufen: Vonmählen Infinity Handykette bei Amazon Schwarz / Weißab 17,99 Euro

Die besten Tragetaschen

ykoee Handygürteltasche

Die ykooe Handygürteltasche schützt das iPhone (© 2024 ykooe )

Die Handygürteltasche von ykooe lässt sich bequem am Gürtel oder am Rucksackträger befestigen. Sie bietet generell einen guten Schutz. Außerdem macht sie es Dieben schwerer, an das iPhone heranzukommen.

Überblick zur Handygürteltasche von ykooe

Farben: Schwarz

Abmessungen: 15 x 7,5 x 1,5 cm / 15,7 x 7,75 x 1,5 cm / 17 x 8 x 1,5 cm

Preis: ab 11,98 Euro

Hier kaufen: Handygürteltasche von ykooe bei Amazon Schwarz15 x 7,5 x 1,5 cm / 15,7 x 7,75 x 1,5 cm / 17 x 8 x 1,5 cmab 11,98 Euro

ProCase Tasche Felt

Das Felt-ProCase sieht gut aus und bietet ausreichend Platz für Zubehör (© 2024 ProCase )

Die Felt-Tasche von ProCase ist mittelgroß und sieht sehr stylisch aus. Sie bietet mindestens Platz für das iPhone, Ladekabel und Netzteil. Eine Halterung zur Befestigung gibt es nicht.

Überblick zur Tasche Felt von ProCase

Farben: Schwarz / Navy

Abmessungen: 16,5 x 13 x 4 cm

Preis: ab 14,99 Euro

Hier kaufen: Felt von ProCase bei Amazon Schwarz / Navy16,5 x 13 x 4 cmab 14,99 Euro

Skycase-Kabeltasche

Die Skycase-Kabeltasche bietet massenhaft Stauraum (© 2024 Skycase )

Die Kabeltasche von Skycase bietet viele zusätzliche Fächer zum Verstauen von iPhone-Zubehör. Noch dazu ist sie äußerst widerstandsfähig und verfügt über eine Schlaufe zum Befestigen.

Überblick zur Skycase-Kabeltasche

Farben: Grün / Grau / Schwarz / Dunkelblau / Rot / Army Green / Braun und 17 weitere

Abmessungen: 19 x 11 x 5,5 cm / 21 x 12,7 x 6,6 cm

Preis: ab 15,99 Euro

Hier kaufen: Skycase-Kabeltasche bei Amazon Grün / Grau / Schwarz / Dunkelblau / Rot / Army Green / Braun und 17 weitere19 x 11 x 5,5 cm / 21 x 12,7 x 6,6 cmab 15,99 Euro

Navigationshilfe: Magnetische Autohalterungen

Seid ihr im Sommerurlaub viel mit dem Auto unterwegs, benutzt ihr das iPhone höchstwahrscheinlich als Navi. Da Mietwagen selten eine Handyhalterung bieten, solltet ihr selbst eine mitnehmen. Am besten eine, die das iPhone zusätzlich per MagSafe-Ladefunktion mit Strom versorgt. Hier zwei Empfehlungen:

Belkin BoostCharge

Der BoostCharge von Belkin lässt sich leicht an der Lüftung befestigen (© 2024 Belkin )

Die Halterung BoostCharge von Belkin ist beliebig drehbar und kompatibel mit allen iPhones mit MagSafe-Ladefunktion (iPhone 12 oder neuer). Der Hersteller gibt euch 2 Jahre Garantie.

Überblick zum Belkin Boostcharge

Maximale Ladegeschwindigkeit: 10 W

Preis: ab 19,99 Euro

Hier kaufen: Belkin BoostCharge bei Amazon 10 Wab 19,99 Euro

Auckly MagSafe-Autohalterung

Die MagSafe-Autohalterung von Auckly kühlt das iPhone, während es gleichzeitig lädt (© 2024 Auckly )

Die Auckly MagSafe-Autohalterung kommt mit 5 Jahren Herstellergarantie. Sie ist kompatibel mit allen iPhones mit MagSafe-Ladefunktion (iPhone 12 oder neuer). Außerdem verfügt sie über einen eingebauten Lüfter zum Kühlhalten des iPhones während des Ladevorgangs.

Überblick zur MagSafe-Autohalterung von Auckly

Maximale Ladegeschwindigkeit: 15 W

Preis: ab 29,88 Euro

Hier kaufen: Auckly MagSafe-Autohalterung bei Amazon 15 Wab 29,88 Euro

Auf Tauchstation gehen: Wasserdichte Hüllen

Es geht ans Meer? Dann solltet ihr eine wasserdichte Hülle für das iPhone kaufen. Sand und Salzwasser schaden dem Smartphone trotz des IP68-Schutzes. Außerdem könnt ihr mit einer wasserdichten Hülle Unterwasserfotos schießen.

Wasserdichte Handyhülle von Yosh

Die wasserdichte Handyhülle von Yosh kommt im Doppelpack (© 2024 Yosh )

Die wasserdichte Handyhülle von Yosh ist simpel, aber verlässlich. iPhone reinschieben, zuklippen – fertig. Cool ist auch: Ihr bekommt zwei Hüllen zum Preis von einer. Perfekt, wenn man mit dem Partner in den Urlaub fährt.

Überblick zur wasserdichten Handyhülle von Yosh

Farbe: Transparent / Schwarz / Weiß / Grün / Orange / Blau / Rosa

Preis: ab 9,99 Euro

Hier kaufen: Wasserdichte Handyhülle von Yosh bei Amazon Transparent / Schwarz / Weiß / Grün / Orange / Blau / Rosaab 9,99 Euro

Unterwasserhülle von Lanhiem

Geh mit der Unterwasserhülle von Lanhiem auf Tauchstation (© 2024 Lanhiem )

Die Unterwasserhülle von Lanhiem ist für Tauchgänge geeignet. Sie hat einen IPX8-Schutzfaktor und ist laut Hersteller wasserdicht bis zu 15 Meter Tiefe. Sie verfügt über eine Schnittstelle für Selfiesticks und einen Fotoknopf zur einfacheren Kamerabedienung beim Tauchen.

Überblick zur Unterwasserhülle von Lanhiem

Farbe: Blau-Orange / Grau-Orange / Grün-Orange

Preis: ab 39,99 Euro

Hier kaufen: Unterwasserhülle von Lanhiem bei Amazon Blau-Orange / Grau-Orange / Grün-Orangeab 39,99 Euro

Für Schnappschüsse: Ausziehbare Selfiesticks

Der Selfiestick ist ein weiteres iPhone-Zubehör, das im Sommer-Urlaub nicht fehlen darf. Wir haben euch zwei Modelle herausgesucht, die mehr sind als nur eine Verlängerung eures Arms.

KzomKzoo: Selfiestick und Handystativ in einem

Der KzomKzoo-Selfiestick ist vielseitig anwendbar (© 2024 KzomKzoo )

Der Selfiestick von KzomKzoo bietet gleich vier Einstellungsmöglichkeiten. Ihr könnt ihn auf handliche Größe verkleinern und ihn außerdem als Stativ aufstellen. Die Klammer, die das iPhone hält, könnt ihr abnehmen und zu einem Desktop-Ständer umfunktionieren. Eine Fernsteuerung liegt dem Paket ebenfalls bei.

Überblick zum Selfiestick und Handystativ von KzomKzoo

Farbe: Schwarz

Preis: ab 10,99 Euro

Hier kaufen: Selfiestick und Handystativ von KzomKzoo bei Amazon Schwarzab 10,99 Euro

Spigen Magnet-Selfiestick

Der Magnet-Selfiestick von Spigen hält das iPhone mit dem MagSafe-Magneten (© 2024 Spigen )

Auch diesen Selfiestick könnt ihr mit wenigen Handgriffen umfunktionieren. Schiebt ihn zusammen, um eine handliche Halterung für das iPhone zu erhalten. Zieht ihn ganz auf und öffnet den Griff, um ein Stativ zu erhalten. Anstatt mit einer Klammer befestigt ihr das iPhone beim Spigen-Selfiestick magnetisch.

Überblick zum Spigen Magnet-Selfiestick

Farbe: Schwarz/Peach Pink

Preis: ab 32,99 Euro

Hier kaufen: Spigen Magnet-Selfiestick bei Amazon Schwarz/Peach Pinkab 32,99 Euro

Für fremde Steckdosen: Ladeadapter

Verbringt ihr den Sommer im Ausland, kann es sein, dass euer iPhone-Netzteil nicht mit den lokalen Steckdosen kompatibel ist. Nehmt also einen Adapter mit. Dieser hier deckt alle Standards der Welt ab:

Tessan Reiseadapter

Der Reiseadapter von Tessan deckt alle Steckdosenformate der Welt ab (© 2024 Tessan )

Mit dem Reiseadapter von Tessan könnt ihr die ganze Welt bereisen. Euer iPhone-Netzteil passt hiermit in jede Steckdose. Mit den Schiebereglern wechselt ihr die Anschlüsse einfach aus. Gut geschützt ist das Gadget auch. Es verfügt nämlich über zwei Überlastsicherungen (10A).

Überblick zum Tessan Reiseadapter

Hinweis: Dies ist kein Konverter. Bedenkt die Spannungsunterschiede, um potenzielle Schäden zu vermeiden.

Preis: ab 21,99 Euro

Hier kaufen: Tessan Reseadapter bei Amazon Dies ist kein Konverter. Bedenkt die Spannungsunterschiede, um potenzielle Schäden zu vermeiden.ab 21,99 Euro

Mehr Ausdauer: Powerbanks

Und was, wenn der iPhone-Akku unterwegs schlappmacht? Dann braucht ihr keinen Steckdosenadapter, sondern eine Powerbank. Am besten eine mit richtig viel Ladekapazität – oder noch besser: eine, die sich per Solarenergie wieder selbst auflädt. Unsere Empfehlungen:

Jiga Solar-Powerbank

Die Solar-Powerbank von Jiga ist gleichzeitig eine Taschenlampe (© 2024 Jiga )

Macht euch mit der Solar-Powerbank von Jiga die Sonnenenergie zunutze. Dank des Solarpanels auf der Rückseite lädt sich diese Powerbank von selbst wieder auf, wenn ihr sie im Sonnenlicht positioniert. Weiterhin bietet sie mit ihrer 27.000-mAh-Kapazität Energie für bis zu fünf iPhone-Ladungen.

Überblick zur Jiga Solar-Powerbank

Kapazität: 27.000 mAh

Anschlüsse: 3 x USB-Typ-A / 1 x USB-Typ-C / 1 x micro-USB / 1 x Lightning

Maximale Ladegeschwindigkeit: 22,5 W

Preis: ab 32,99 Euro

Hier kaufen: Jiga Solar-Powerbank bei Amazon 27.000 mAh3 x USB-Typ-A / 1 x USB-Typ-C / 1 x micro-USB / 1 x Lightning22,5 Wab 32,99 Euro

PDBest Powerbank

Die PDBest-Powerbank speichert massenhaft Energie (© 2024 PDBest )

Die PDBest-Powerbank sollte auf jeden Fall zu eurem iPhone-Zubehör für den Sommerurlaub gehören. Die 50.000 mAh Ladekapazität reichen nämlich aus für bis zu 15 vollständige Ladungen des iPhone 14. Damit kommt ihr vielleicht sogar durch den kompletten Urlaub. Weiterhin braucht sie nur 20 Minuten, um das iPhone 14 (hier im Test) von 20 auf 60 Prozent aufzuladen.

Überblick zur PDBest-Powerbank

Kapazität: 50.000 mAh

Anschlüsse: 3 x USB-Typ-A / 1 x USB-Typ-C / 1 x micro-USB / 1 x Lightning

Maximale Ladegeschwindigkeit: 22,5 W

Preis: ab 40,99 Euro

Hier kaufen: PDBest-Powerbank bei Amazon 50.000 mAh3 x USB-Typ-A / 1 x USB-Typ-C / 1 x micro-USB / 1 x Lightning22,5 Wab 40,99 Euro