Ist das iPhone 14 wasserdicht? Was wir über die Apple-Handys wissen

Wir haben für euch vorab geprüft, wie wasserdicht das iPhone 14 werden könnte. Erfahrt in dieser Übersicht mehr über den aktuellen Stand der Gerüchte zur Wasserfestigkeit der kommenden Apple-Smartphones. Lest außerdem, ob es Unterschiede zwischen den Basismodellen und dem iPhone 14 Pro (Max) gibt.

Apple spendiert seinen Smartphones schon seit einigen Jahren spezielle Abdichtungen, die das Innere vor Feuchtigkeit und Staub schützen. Bei unerwartetem Regen oder bei einem umgekippten Wasserglas sorgt das für ein sicheres Gefühl. Sollte das iPhone 14 mit Vertrag in unserem Shop erhältlich sein, könnt ihr neben vielen Features auch einen Schutz gegen Wasser erwarten: Sehr wahrscheinlich wird Apple auch das iPhone 14 und das iPhone 14 Pro (Max) wasserdicht machen – zumindest unter bestimmten Bedingungen.

Welche das genau sind, erfahrt ihr mit einem Blick auf die sogenannte "IP-Schutzklasse". Sie gibt mit zwei Ziffern an, welchen Grad an Staubfestigkeit und Wasserbeständigkeit das jeweilige Gerät besitzt. Die erste Ziffer einer IP-Zertifizierung (z. B. "IP67") bezieht sich auf das Eindringen von Staubpartikeln und Schmutz. Die zweite Ziffer gibt an, wie gut euer iPhone gegen Wasser geschützt ist.

Wie wasserdicht ist das iPhone 14 (Max)? Details könnten den Unterschied machen

Noch steht zwar nicht offiziell fest, welche Geräte Apple in diesem Jahr vorstellen wird, Leaker und Branchenkenner rechnen bei den Basismodellen ohne Pro-Zusatz allerdings mit einer Änderung bei der Größe des iPhone 14: Erwartet werden ein iPhone 14 und iPhone 14 Max. Letzteres soll den Platz des iPhone 14 mini einnehmen. Ungeachtet dieser Anpassungen könnt ihr aber davon ausgehen, dass beide Basismodelle wasserfest und komplett staubdicht sein werden. Wie gut die Apple-Handys Wasser standhalten werden, lässt sich aktuell nur spekulieren.

Geht man von den Vorgängern aus, werden iPhone 14 und 14 Max erneut eine IP68-Zertifizierung erhalten. Das wäre die höchste Stufe für elektronische Geräte dieser Größe. Sie bescheinigt völlige Staubdichtigkeit und Wasserbeständigkeit bei dauerndem Untertauchen. Wie lange und bei welcher Tiefe das iPhone 14 wasserdicht bleibt, kann erst ein genauer Blick auf die Details der Zertifizierung verraten.

Mit dem iPhone 12 hat Apple zuletzt die maximale Tiefe für dauerhaftes (30 Minuten) Eintauchen auf bis zu 6 m (zuvor max. 4 m) angehoben. An dieser Stellschraube könnte das Unternehmen in diesem Jahr noch drehen und etwa die Dauer oder Tiefe verbessern. Gerüchte sprechen zudem von einem Patent, das eine bessere Bedienung des Displays unter Wasser ermöglichen könnte. Wie auch beim iPhone 14 mit USB-C bleibt es allerdings zweifelhaft, ob Apple dieses Feature bereits in diesem Jahr präsentieren kann.

Ist das iPhone 14 Pro (Max) wasserdicht?

Was das Standardmodell kann, beherrscht auch die Pro-Variante. Teilweise hat Apple in der Vergangenheit den Pro-Modellen sogar einen leicht besseren Schutz vor Feuchtigkeit und Flüssigkeiten spendiert. Seit dem iPhone 12 befinden sich die neuen Smartphones aber alle auf einem identischen Level. Das dürfte in diesem Jahr bei den iPhones (hier mit Vertrag) nicht anders sein: Apple wird also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch das iPhone 14 Pro Max und iPhone 14 Pro wasserdicht machen.

Häufig gestellte Fragen

Kann man mit dem iPhone 14 unter Wasser Fotos machen?

Theoretisch werdet ihr mit einem iPhone 14 auch unter Wasser Fotos machen können. Allerdings solltet ihr hier beachten, dass sich der Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten nur auf klares Wasser (Süßwasser) bezieht. Salzwasser und andere Flüssigkeiten können die Abdichtungen angreifen und beeinträchtigen. Außerdem kann das Wasser ungewollte Eingaben auf eurem Smartphone-Display verursachen, was kontrollierte Aufnahmen erschwert. Eine Unterwasserhülle kann in diesem Fall helfen.

Kann ich das iPhone 14 in Salzwasser benutzen?

Theoretisch könnt ihr euer iPhone in Salzwasser nutzen. Das dürfte bald auch auf das iPhone 14 zutreffen. ABER: Die Dichtungen des Gehäuses werden dadurch unter Umständen beschädigt. Mit der Zeit oder durch aggressive Substanzen lässt der ursprüngliche Schutz nach. Die IP-Zertifizierungen und weitere Angaben beziehen sich in diesem Fall – wie so oft – auf Süßwasser. Tests werden für gewöhnlich unter kontrollierten Laborbedingungen in klarem Wasser durchgeführt. Langes Untertauchen solltet ihr also am besten meiden.

