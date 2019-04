WhatsApp: Archivierte Chats tauchen künftig nicht wieder auf

Kennt ihr das? Ihr habt einen Gruppen-Chat längst abgeschrieben und in WhatsApp archiviert. Monate später kommt allerdings ein Freund auf die Idee, ein aus seiner Sicht witziges Video im Chat zu teilen. Plötzlich taucht die Konversation wieder in eurer Übersicht auf und ihr erhaltet viele Benachrichtigungen, weil jeder Teilnehmer den Clip kommentiert – euch nervt das allerdings und ihr müsst die Unterhaltung erneut archivieren. Die Entwickler arbeiten daran, dass archivierte Chats bald dort bleiben, wo ihr sie einsortiert habt.

In der aktuellen Android-Beta von WhatsApp haben die Entwickler ein neues Feature eingebaut. Übersetzt trägt die Funktion den Namen"Ignoriere archivierte Chats". Über die Option ist es laut WABetaInfo möglich, dass einmal archivierte Chats nicht erneut in eurer Übersicht auftauchen, sobald es neue Nachrichten gibt. Dies soll verhindern, dass ihr Chats erneut archivieren müsst. Ihr könnt offenbar sogar auf Mitteilungen antworten, ohne dass sich die Konversation in die Übersicht verschiebt. Zudem erhaltet ihr keine Benachrichtigungen, wenn eine Person etwas in einen archivierten Chat schreibt.

Archivierte Chats an neuem Standort

Noch sei das Feature in der Test-Version von WhatsApp aber deaktiviert. Für die Entwickler gebe es noch einiges zu tun, bis es ordnungsgemäß funktioniert. In wenigen Wochen könnten alle Nutzer des Messengers "Ignoriere archivierte Chats" aber bereits erhalten. Offenbar ist die Neuerung schon seit 2018 in Entwicklung – zuvor wurde sie allerdings als "Urlaubs-Modus" bezeichnet.

Mit einem der kommenden Updates ändert WhatsApp zudem wohl auch den Standort, an dem ihr eure archivierten Chats findet. Künftig befinden sich diese in einem gleichnamigen Unterpunkt eures Hauptmenüs. Diese Neuerung steht Android-Nutzern bereits ab Beta-Version 2.19.191 zur Verfügung.