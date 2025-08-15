Ihr schreibt gerade mit Freunden oder plant ein Treffen – und plötzlich mischt Meta AI auf Wunsch eurer Gesprächspartner mit? Klingt nervig, ist es stellenweise auch, wenn ihr das gar nicht wolltet. Immerhin: Die KI liest nur mit, wenn sie angesprochen wird. Aber das Beste? Ihr könnt sie ganz easy rauswerfen. Ohne Programmierkenntnisse. Ohne Hexerei. Nur ein kleiner Schalter – und schon habt ihr Ruhe im Chat.

Seitdem Meta seine KI in WhatsApp integriert hat, ist sie theoretisch überall dabei: in privaten Unterhaltungen, Gruppenchats, überall. Doch keine Sorge – Meta AI greift nur dann auf Nachrichteninhalte zu, wenn jemand „@Meta AI“ eintippt. Nur diese Inhalte gehen an die KI, der Rest bleibt Ende-zu-Ende verschlüsselt. Trotzdem kann in Gruppen schnell mal jemand versehentlich den Bot aktivieren. Und da kommt die Lösung ins Spiel: Ihr könnt das Ganze komplett blockieren. Und zwar für einzelne Chats.

So kickt ihr Meta AI ganz offiziell raus

Meta hat eine neue Funktion eingeführt, die sich "erweiterter Chat-Datenschutz" nennt. Klingt erst mal nach Behördendeutsch, ist aber super simpel – und genau das, was ihr braucht. Wenn ihr die Funktion aktiviert, kann niemand im entsprechenden Chat mehr Meta AI aufrufen. Weder aus Versehen noch mit Absicht.

Und so geht’s:

Öffnet den Chat (egal ob Gruppe oder Einzelgespräch).

Tippt oben auf den Namen oder Gruppentitel, um die Chat-Einstellungen zu öffnen.

Scrollt runter bis zum Punkt „Erweiterter Chat-Datenschutz“.

Schiebt den Schalter nach rechts – fertig!

Kleiner Hinweis: In Gruppen kann jede Person diesen Modus aktivieren – auch ohne Adminrechte. Danach sehen alle im Chat kurz den Hinweis, dass der Schutz aktiv ist. Meta AI? Ausgesperrt.

Was bringt der Schutz noch – und was nicht?

Mit aktiviertem Schutz ist Ruhe im Karton: Meta AI hat keinen Zugriff mehr. Allerdings hat der Schalter auch Nebenwirkungen im Gepäck: Bilder und Videos aus dem betroffenen Chat landen nicht automatisch in eurer Galerie und Chatverläufe lassen sich nicht so einfach exportieren. Dessen solltet ihr euch bewusst sein.

Aber: 100 % Privatsphäre gibt’s natürlich nicht. Wer will, kann weiterhin Screenshots machen oder Nachrichten weiterleiten. Das heißt: Wenn ihr etwas wirklich Vertrauliches teilen wollt – dann vielleicht lieber mündlich im echten Leben. Oder mit einer Brieftaube. Sicher ist sicher.

Nach Einführung von Meta AI konnten Nutzer der KI übrigens ganz widersprechen. Die Frist hierfür ist aber längst abgelaufen.

