Der Meta-Konzern, zu dem auch WhatsApp gehört, lässt euch nur noch bis zum 27. Mai 2025 Zeit: Wenn ihr bis dahin nicht widersprochen habt, darf das Unternehmen auf Facebook, Insta und WhatsApp eure Daten für das KI-Training verwenden. Wir erklären euch, ob das auch für eure privaten WhatsApp-Chats gilt, ob ihr der Nutzung widersprechen könnt und wieso die EU hier ein kleiner Sonderfall ist.

Kommen wir direkt zur Sache: Anders als bei Facebook und Instagram könnt ihr der KI-Datennutzung in WhatsApp nicht widersprechen. Auch der Assistent Meta AI (die leuchtenden Ringe unten Rechts in der Chat-App) lässt sich nicht abschalten – zumindest nicht ganz. Umso wichtiger, dass ihr jetzt weiterlest. Ein paar Dinge solltet ihr nämlich wissen.

Nur öffentlich verfügbare Daten statt private Chats

Zuerst einmal: Der Meta-Konzern will nach eigenen Angaben keine Daten aus privaten Chats für das KI-Training nutzen. Würden sie das tun, wäre das Ganze auch kein Datenschutz-Problem, sondern ein waschechter Datenschutz-Skandal.

Eure WhatsApp-Unterhaltungen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Theoretisch haben also nur die Chat-Teilnehmer Zugriff darauf. Auch bei Instagram und Facebook ist nur von öffentlich zugänglichen Postings, Foreneinträgen und Unterhaltungen die Rede. Zudem sollen hier Namen und Profilbilder von Nutzern zu den genutzten Trainingsdaten zählen.

Demnach will das Unternehmen auch in WhatsApp nur auf Unterhaltungen zurückgreifen, die ihr mit dem KI-Assistenten Meta AI geführt habt. Nutzt ihr die künstliche Intelligenz von WhatsApp, werden eure Eingaben also für das KI-Training genutzt, ob ihr wollt oder nicht. Zumindest, wäre da nicht die EU mit ihren strengen Datenschutz-Vorgaben.

Diesen kleinen Austausch mit Meta AI könnte der Konzern theoretisch für das KI-Training nutzen – wären wir nicht Teil der EU. (© 2025 CURVED )

Aufatmen für Nutzer in der EU

Noch wichtiger: Hierzulande sind wir etwas besser vor der Datennutzung geschützt als Länder in anderen Teilen der Welt. Meta hat erklärt, dass innerhalb der EU keine Daten von WhatsApp-Nutzern für das KI-Training genutzt werden. Weder eure Chats noch eure Unterhaltungen mit Meta AI kann und wird das Unternehmen dafür verwenden. Damit wäre es derzeit noch gar nicht nötig, der WhatsApp-KI zu widersprechen.

Offen bleibt allerdings, ob diese Ansage auch in der Zukunft noch gelten wird. Vorhersagen lässt sich das leider nicht.

Lässt sich die WhatsApp-KI abschalten?

Ihr könnt Meta AI in WhatsApp nicht widersprechen und den Assistenten ebenso wenig abschalten. Der bunte Kreis wird immer in eurer Chat-Übersicht zu sehen sein. Allerdings könnt ihr die KI stummschalten und zumindest teilweise blockieren. Damit dürfte sie euch dann in Ruhe lassen, wenn jemand Meta AI in einen Gruppenchat einlädt. Und so geht's:

Tippt auf den bunten Kreis in der Chat Übersicht

Tippt ganz oben auf Meta AI

Wählt nun die Option "Stumm" aus und tippt auf "Immer"

Mehr könnt ihr zum aktuellen Zeitpunkt aber wirklich nicht machen. Es bleibt offen, ob Meta hier in Zukunft doch noch eine entsprechende Option zum Abschalten in WhatsApp integriert.

KI-Datennutzung in Instagram und Facebook widersprechen

Wie erwähnt, könnt ihr im Gegensatz zu WhatsApp der KI-Datennutzung in Insta und Facebook widersprechen. Über die Datenschutz-Einstellungen der beiden Apps könnt ihr euch zu einem entsprechenden Formular durchklicken. Wenn ihr euch das ersparen wollt, könnt ihr auch einfach den nachfolgenden Links folgen. Noch bis zum 27. Mai 2025 habt ihr Zeit, der Datennutzung zu widersprechen. Ansonsten habt ihr für alle Zeit eure Zustimmung stillschweigend erteilt.

