Manche Dinge brauchen eben Zeit: Bei immer mehr WhatsApp-Nutzern in Deutschland taucht in der Chat-Übersicht ein bunter Kreis am Rand unten rechts auf. Dabei handelt es sich um ein Feature, das Meta (der Konzern hinter dem Messenger, Facebook und Instagram) schon vor Wochen ankündigte.

Wer sich traut und auf den bunten Kreis in WhatsApp tippt, lüftet dessen Geheimnis auch selbst in Sekunden: Hier verbirgt sich die Meta AI als neues Feature – wohl auch der Grund, wieso Meta Apple Intelligence aus dem Messenger verbannt hat. Die KI der Facebook-Macher steht euch hier direkt zur Verfügung, um euch Fragen zu beantworten.

Witze, Texte und mehr direkt im Messenger generieren

Sobald ihr eine Nachricht an Meta AI sendet, öffnet sich ein neues Chatfenster wie bei euren anderen Kontakten. Hier könnt ihr nun mit der KI plaudern. Sie etwa nach dem Wetter fragen oder nach einem Witz, um euren Schwarm zu beeindrucken. So ganz sind wir nach einem ersten Testlauf aber noch nicht überzeugt. Teils antwortet Meta AI noch in englischer Sprache. Und Bilder kann die generative KI noch nicht erstellen. Letzteres sei aber in Kürze möglich – so die Meta AI selbst.

Ursprünglich wurde Meta AI im März 2025 für Deutschland angekündigt. Der Rollout erfolgt aber schrittweise, sodass erst nach und nach der bunte Kreis bei WhatsApp-Nutzern auftaucht. In den USA ging es übrigens schon im September 2024 los. Außer in WhatsApp findet ihr die KI übrigens auch in Facebook und Instagram.

Meta AI beantwortet euch alle möglichen Fragen. Lässt sich aber auch leicht in der Meinung manipulieren (© 2025 CURVED )

Bilder-Trends zeigen: ChatGPT hat die Nase (noch) vorn

So oder so: Sei es ein netter Text für einen Kontakt, ein Witz oder (bald) ein lustiges KI-Foto für eure WhatsApp-Gruppe: Mit Meta AI wird all das bald innerhalb des Messengers erstellbar sein – ohne nervige App-Wechsel. Wir sind gespannt, wie sich Meta AI weiterentwickeln wird. Und ob die KI überhaupt eine Chance gegen Riesen wie ChatGPT hat.

Speziell seit Release von ChatGPT-4o ist die KI von OpenAI deutlich besser geworden. Insbesondere in der Bilderstellung. Das zeigen letzte Trends wie der Studio-Ghibli-Stil, die überall im Netz kursierenden Actionfigur-Bilder oder aber auch der "Videospielfigur zockt eigenes Game"-Bilderreihen sowie der "Haustier als Mensch"-Spaß. Da hat Meta AI noch etwas Aufholbedarf.

Ein paar Beispiele zu den Trends gefällig?

(© 2025 KI Kreation ) Jill Valentine aus Resident Evil 3 hat GPT 4o auch gut hinbekommen (© 2025 KI Kreation ) Auffälligster KI-Fehler: Die Lara auf dem TV trägt Glatze. (© 2025 KI Kreation ) Abgedreht, aber kein Problem: Ein Raptor spielt Dino Crisis 2. Kennt ihr das Spiel noch? (© 2025 KI Kreation ) Der Spaß klappt auch mit modernen Games wie Horizon Zero Dawn. Auch Aloy schaute zuerst böse. Mit dem Befehl "sie soll lächeln" haben wir hier mal einen Stilbruch gewagt. (© 2025 KI Kreation ) Mit wenig Aufwand könnt ihr mit GPT eure eigenen Actionfiguren erstellen – auch von euch selbst. (© 2025 KI Kreation ) Nein, die Peitsche hat nicht wirklich einen Hintergrund. Beachtet aber: Anders als beim kürzeren deutschen Prompt hat die Verpackung Details wie Altersangabe und "Poseable Action Figure" (© 2025 KI-Kreation ) Tim Cook animiert im Studio Ghibli-Stil (© 2025 CURVED ) Lilly als Hund (© 2025 KI-Kreation ) Lilly als Mensch

