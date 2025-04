Nächster GPT-Trend: Wenn Lara Croft Tomb Raider zockt – so geht's

Der englische Prompt

Kopiert den Prompt direkt in ChatGPT und ersetzt die eckigen Klammern mit euren Wunsch-Details

Grungy analog photo of [Charakter] playing [Name des Videospiels] on a [Name der Konsole] , displayed on a 90s CRT TV in a dimly lit bedroom. They’re sitting on the floor in front of the television, holding a [Name des Controllers] in one hand, with a [Gegenstand] beside them. The character is looking back at the camera mid-action while the game is visible in the background. Candid paparazzi flash photography, raw and unedited