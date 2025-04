Nach dem Studio-Ghibli-Trend rollt schon die nächste Welle durchs Internet: Schon mit einem einfachen Befehl könnt ihr euch via ChatGPT in eine Actionfigur verwandeln. Wer den Spaß selbst einmal ausprobieren möchte, bekommt hier eine flotte Anleitung. Auch Nutzer der Gratis-Version können sich so zur Plastikfigur machen.

Damit das Bild korrekt erstellt wird, müsst ihr ChatGPT 4o verwenden. Wer keinen Premium-Account verwendet, hat pro Tag aber nur wenige Versuche. Ihr solltet eure Eingaben also noch einmal kontrollieren, ehe ihr mit dem Generieren des Bildes beginnt. Es gibt drei gute Varianten, die ihr nutzen könnt:

Kurzer Prompt ohne Bild: Erstellt eine Actionfigur, die euch vermutlich kaum ähnlich sieht

Kurzer Prompt mit Bild: Erstellt eine Actionfigur, die euch ähnlich sieht

Ausführlicher englischer Prompt mit Bild: Verbessert das Verpackungsdesign, kann eure Figur aber weniger wie Plastik wirken lassen

Nachfolgend geben wir euch Prompts für alle drei Varianten an die Hand.

Tipp: Wenn euch das Ergebnis nicht gefällt, könnt ihr stets nachbessern. Zum Beispiel: Mache die Figur schlanker/breiter

Die Haare sollten schulterlang sein Wenn euch das Ergebnis nicht gefällt, könnt ihr stets nachbessern. Zum Beispiel:

Kurzer Prompt ohne hochgeladenes Bild

Gebt folgendes in ChatGPT 4o ein und füllt vorher die Lücken in den eckigen Klammern aus:

Erstelle mir eine Action Figur in einer Verpackung mit dem Namen [Name der Figur], Haarfarbe [Farbe eintragen], mit [Kleidung Oberkörper] und [Kleidung Unterkörper]. Sie ist [Eure Körpergröße in cm] groß. Spielzeugteile: [Hier Zubehör einfügen].



Zumindest in Sachen Kleidungsstil und Haarfarbe könnt ihr die Actionfigur mit ChatGPT auf euch anpassen. Das Gesicht dürfte natürlich kaum eine Ähnlichkeit mit euch haben. Der Prompt eignet sich dann für euch, wenn ihr kein eigenes Foto von euch beim KI-Tool hochladen wollt. Die Bilder am Anfang des Artikels sind mit diesem Prompt entstanden.

Die Körpergröße ist übrigens sehr wichtig. Wir haben festgestellt, dass eure Actionfigur ohne diese Angabe häufig sehr kurz geraten ist und ein paar ungewollte Pfunde zulegt. In einigen Fällen hat GPT sich aber auch verweigert und die Körpergröße stattdessen auf die Verpackung geschrieben. So sieht das Ergebnis jedenfalls ohne Größenangabe aus:

Grundsätzlich ein witziges Ergebnis (hier: inklusive hochgeladenem Bild). Nur die Körperproportionen haben mir nicht gefallen. Das Problem: die fehlende Größenangabe in meinem ersten Versuch. (© 2025 KI Kreation )

Kurzer Prompt inklusive hochgeladenem Bild

Ihr könnt den Prompt alternativ um ein Bild von euch erweitern, das ihr über das "+"-Symbol in ChatGPT hochladen könnt. Damit wird die Actionfigur eine größere Ähnlichkeit zu euch haben. Neben dem hochgeladenen Bild benötigt ihr nur eine kleine Anpassung für euren Prompt:

Erstelle mir eine Action Figur in einer Verpackung mit dem Namen [Name der Figur], Haarfarbe [Farbe eintragen], mit [Kleidung Oberkörper] und [Kleidung Unterkörper]. Sie ist [Eure Körpergröße in cm] groß. Spielzeugteile: [Hier Zubehör einfügen]. Nutze für das Gesicht das hochgeladene Foto.

Wir haben das Ganze natürlich auch einmal ausprobiert – mit meinem CURVED-Autorenbild. Der fertige Prompt sieht dann zum Beispiel so aus:

Erstelle mir eine Action Figur in einer Verpackung mit dem Namen Chris, Haarfarbe dunkelblond, mit blauem Hemd und Jeans. Sie ist 184 cm groß. Spielzeugteile: MacBook, "Grammatik für Dummies"-Buch und iPhone. Nutze für das Gesicht das hochgeladene Foto.

Das Ergebnis ist wie folgt:

Immerhin etwas Ähnlichkeit ist gegeben. Nach dem Hinzufügen einer Größenangabe gefallen mir die Proportionen aber besser. (© 2025 KI Kreation )

Ausführlicher englischer Prompt mit Bild

Hin und wieder versteht euch ChatGPT auf Englisch noch besser. Es kann sich also auch lohnen, den Prompt in dieser Sprache zu verfassen. Hier haben wir über einen Facebook-Post einen geeigneten Befehl gefunden und im Selbstversuch angepasst. Der Prompt:

Create an image of an action figure in packaging labeled [Name der Figur]. Use the attached photo as a reference for the face. [He oder She] is [Körpergröße in cm] tall and dressed [Beschreibung der Klamotten] and holding a [Gegenstand, den die Figur halten soll]. The cardboard section should be [Farbe der Verpackung]. Include an 'Accessories' section with items like [Hier Zubehör aufzählen]. Make the design visually appealing and reflective of [Hier ein Thema oder Berufsbranche eintragen]. Do not include the character image on packaging.

Im Selbsttest haben wir gemerkt: Dieser Prompt fügt einige weitere Details zu eurer ChatGPT-Kreation hinzu. Ob euch das Ergebnis besser als mit dem kürzeren deutschen Prompt gefällt, ist aber euch überlassen. Hier ein Beispiel, wie wir das Ganze ausgefüllt haben.

Create an image of an action figure in packaging labeled 'Chris'. Use the attached photo as a reference for the face. He is 184 cm tall and dressed in an typical office outfit, and holding a whip. The cardboard section should be dark blue. Include an 'Accessories' section with items like coffee mug, macbook and a "grammar for dummies"-book. Make the design visually appealing and reflective of a marketing agency. Do not include the character image on packaging.

Und auch hier haben wir das passende Ergebnis für euch:

Der Redaktion geht's gut: Die Peitsche ist pure Blödelei. Auffällig beim englischen Prompt: Mehr Angaben auf der Verpackung. (© 2025 KI Kreation )

Viel Spaß beim Erstellen eurer eigenen Actionfiguren mit ChatGPT!

Euer Handytarif ist uralt? So viel kosten die Tarife bei o2 derzeit:

Jetzt Konditionen sichern o2 Mobile Handytarife Hole dir jetzt deinen Wunschtarif von o2. Inklusive Vorteilen wie 5G Standalone, o2 Priority und mehr. Mit vielen aktuellen Handys kombinierbar. Jetzt o2-Netzabdeckung prüfen 30+ GB Datenvolumen & 5G Plus o2 Mobile M nur 24,99 € Jetzt sichern 100+ GB Datenvolumen & 5G Plus Nur jetzt o2 Mobile L nur 19,99 € Jetzt sichern Unendlich Datenvolumen mit bis zu 15 MBit/s & 5G Plus o2 Mobile Unlimited on Demand nur 19,99 € Jetzt sichern Unendlich Datenvolumen mit Tageslimit & 5G Plus o2 Mobile Unlimited on Demand nur 24,99 € Jetzt sichern Unendlich Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s & 5G Plus o2 Mobile Unlimited Max nur 29,99 € Jetzt sichern

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht