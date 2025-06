Die neue Meta AI könnt ihr getrost in der Ecke verstauben lassen. Denn wusstet ihr schon, dass ihr über WhatsApp auch mit ChatGPT schreiben könnt? Selbst die mächtige Bildgenerierung über GPT 4o ist hier ab sofort möglich. Wir erklären euch, wie ihr die beliebte KI über den Messenger kontaktieren könnt.

Übersicht:

Kurzfassung: ChatGPT in WhatsApp nutzen

ChatGPT könnt ihr über diesen Link in WhatsApp hinzufügen. Alternativ schreibt ihr eine Nachricht an +18002428478 (achtet auf das Plus-Zeichen).

(achtet auf das Plus-Zeichen). Wie gewohnt könnt ihr mit GPT chatten und Bilder generieren. Auch Sprachnachrichten versteht die KI.

Die Bildgenerierung ist limitiert für kostenlose Nutzer.

Wer mehr Fotos via KI erstellen will, benötigt ein Abo von OpenAI und muss dieses mit dem WhatsApp-Chat verknüpfen.

Wenn ihr zwei Fotos nacheinander generieren lassen wollt, bietet euch ChatGPT automatisch die Account-Anmeldung an. Auf anderem Wege haben wir die Anmeldung bislang nicht auslösen können.

Nun folgt eine ausführliche Anleitung, die auch weitere mögliche Fragen von euch zum Thema ChatGPT in WhatsApp beantwortet.

So richtet ihr ChatGPT in WhatsApp ein

Wer sich jetzt fragt, wie der Meta-Konzern (hierzu gehören WhatsApp, Insta und Facebook) eine Konkurrenz-KI neben der eigenen Meta AI erlaubt: Offenbar hat das Unternehmen keine andere Wahl. Denn ChatGPT ist im Prinzip nichts anderes als ein neuer Kontakt, den ihr über den Messenger anschreiben könnt – kein Plugin oder eine andere Art von fester Integration.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr den Chat-Bot von OpenAI in eurer WhatsApp bekommt:

Die einfachste Methode (unsere Empfehlung): Klickt direkt auf diesen Link. Schon öffnet sich ChatGPT in eurem WhatsApp und ihr könnt loslegen.

Klickt direkt auf diesen Link. Schon öffnet sich ChatGPT in eurem WhatsApp und ihr könnt loslegen. Die Alternative: Ihr könnt auch die Telefonnummer +18002428478 zu euren Kontakten hinzufügen oder direkt über WhatsApp anschreiben. Hier wird euch auch ChatGPT direkt antworten.

Das könnt ihr über WhatsApp mit ChatGPT machen

Im Prinzip funktioniert der Chatbot so, wie ihr es schon aus anderen Applikationen kennt. Ihr schreibt der KI einen Text, sendet eine Sprachnachricht oder sendet ein Bild – mit jedem Kommando oder jeder Frage, die euch einfällt.

Lasst euch nicht irritieren: Anders als direkt über die Web-App von OpenAI seht ihr aber nicht, wie die KI im Hintergrund werkelt und die Antwort generiert. Stattdessen lässt euch die künstliche Intelligenz eine Weile warten und antwortet euch anschließend. Gerade bei der Bildgenerierung kann eine Minute oder mehr Zeit ohne Reaktion vergehen, ehe ihr das Ergebnis erhaltet.

Bei ChatGPT in WhatsApp anmelden

Wer Bilder generieren will, schaut schnell in die Röhre. Alle 24 Stunden könnt ihr über GPT 4o nur ein einziges Foto erstellen lassen. Mit einem Abo bei ChatGPT sind weitere Bilder drin. Dafür müsst ihr euer Konto aber mit dem Chat in WhatsApp verknüpfen.

Der Witz daran: Mehrere bekannte Medien haben bereits auf die mögliche Verknüpfung hingewiesen. Aber nirgends wurde verraten, wie ihr das anstellen könnt. Im ersten Versuch haben wir ChatGPT in WhatsApp mehrfach um eine Konto-Verknüpfung gebeten. Leider hat die KI bei keinem der Versuche wirklich verstanden, was wir tun wollten.

So klappt es aber wirklich: Wenn ihr zwei Bilder direkt nacheinander über ChatGPT in WhatsApp generieren möchtet, kommt ihr am schnellsten zum Ziel. In dem Fall weist GPT nämlich auf das Limit für Gratis-Nutzer hin – und sendet euch direkt einen Link mit, über den ihr euch anmelden und euer OpenAI-Konto mit GPT im Messenger verknüpfen könnt.

Wenn ihr das Bilderlimit erreicht, kommt der Link zur Anmeldung direkt. (© 2025 CURVED )

Prompts für KI-Bilder zum Ausprobieren

Wenn ihr witzige oder coole Fotos mit ChatGPT erstellen wollt, haben wir ein paar Ideen für euch. Über die nachfolgenden Links gelangt ihr zu unseren Artikeln mit den entsprechenden Anleitungen für die Bilder-KI. Kopiert die Prompts einfach in ChatGPT und passt sie so an, wie ihr sie benötigt. Hier geht es direkt zu den Anleitungen:

Beispiele gefällig?

(© 2025 Privat / KI-Kreation ) Jetzt einmal ein Bild mit mehr Körper und Umgebung: Auch hier hat der Wandel hervorragend geklappt. (© 2025 KI Kreation ) Auffälligster KI-Fehler: Die Lara auf dem TV trägt Glatze. (© 2025 KI Kreation ) Jill Valentine aus Resident Evil 3 hat GPT 4o auch gut hinbekommen (© 2025 KI Kreation ) Abgedreht, aber kein Problem: Ein Raptor spielt Dino Crisis 2. Kennt ihr das Spiel noch? (© 2025 KI Kreation ) Der Spaß klappt auch mit modernen Games wie Horizon Zero Dawn. Auch Aloy schaute zuerst böse. Mit dem Befehl "sie soll lächeln" haben wir hier mal einen Stilbruch gewagt. (© 2025 KI Kreation ) Das Bild spricht für sich. (© 2025 KI Kreation ) Mit wenig Aufwand könnt ihr mit GPT eure eigenen Actionfiguren erstellen – auch von euch selbst. (© 2025 KI Kreation ) Der Redaktion geht's gut: Die Peitsche ist pure Blödelei. Auffällig beim englischen Prompt: Mehr Angaben auf der Verpackung. (© 2025 KI-Kreation ) Tim Cook animiert im Studio Ghibli-Stil (© 2025 CURVED ) Tim Cook als Anime-Charakter in 2025 (Chat GPT)

Häufige Fragen

Ist ChatGPT in WhatsApp kostenlos?

Ja, grundsätzlich könnt ihr die KI kostenlos ansprechen. Lediglich bei der Bildergenerierung gibt es für kostenlose Nutzer schnell ein Limit. Die KI weist euch dann auf die Verknüpfung mit einem Abo hin.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich ChatGPT anschreibe?

ChatGPT wird keinen Zugriff auf eure privaten Chats haben. Wie auch direkt über die Web-App von OpenAI werden aber alle Inhalte mit den GPT-Machern geteilt, die ihr mit der KI schreibt. Gerade firmeninterne Angelegenheiten solltet ihr nie mit der KI besprechen. Es gelten grundsätzlich die gleichen Datenschutzbestimmungen wie auch bei der NUtzung von ChatGPT über andere Plattofrmen.

Wie kann ich ChatGPT aus WhatsApp entfernen?

Die KI verhält sich wie jeder "normale" Kontakt im Messenger: Wenn ihr genug von ChatGPT habt, könnt ihr in eurer Chat-Übersicht einfach den Chat mit der KI löschen.

Die aktuell besten iPhones Platz 1 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Top Exzellentes Display

Hervorragende Kamera

Herausragende Leistung

Sehr lange Akkulaufzeit

Sehr hochwertig Flop Relativ langsames Aufladen

Apple Intelligence verspätet

Kamera-Taste hakelig Platz 2 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Top Extrem schneller Prozessor

Starkes Kamera-Trio

Größeres Display

Exzellent verarbeitet Flop Immer noch langsames Aufladen

Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar

Hoher Preis Platz 3 Apple iPhone 16 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Bildqualität

Hochwertiges Design

Actiontaste Weniger Vielversprechend Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick Platz 4 Apple iPhone 16 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Top-Leistung

Hochwertiges Design

Action Button Weniger Vielversprechend Nur 60-Hz-Display Platz 5 Apple iPhone 16e Zur Produktseite Preis zu Release: 699 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Apple Intelligence

Starke Akkulaufzeit

Top-Verarbeitung

Top-Performance

Top-Bildqualität Weniger Vielversprechend Aufladen könnte schneller sein

Kein 120-Hz-Display

Nur eine Kameralinse Platz 6 Apple iPhone 15 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend starke Performance

USB-C-Anschluss

hohe Verarbeitungsqualität Weniger Vielversprechend "nur" 60 Hz

keine Telelinse

vergleichsweise hoher Preis

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht