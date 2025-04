Da haben sich Apple-Nutzer hierzulande gerade über den Start von Apple Intelligence mit iOS 18.4 gefreut. Und schon gibt es die erste Einschränkung: Der Meta-Konzern (hierzu gehören auch Facebook Instagram und WhatsApp) blockiert die KI-Funktionen von Apple ab sofort. Gleich mehrere Features betrifft das – oder sollte es betreffen.

Plötzlich unterbindet Meta die Nutzung von Apple Intelligence in Apps wie zum Beispiel WhatsApp, Instagram, Facebook und Threads. Damit ist die Nutzung der Writing Tools ebenso blockiert wie das Erstellen und verwenden von Genmojis, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.

Zumindest was die Writing Tools angeht, können wir das bestätigen. Diese lassen sich in Meta-Apps nicht mehr aufrufen. Allerdings hat unser iPhone 15 Pro in der Redaktion weiterhin Zugriff auf Genmojis in WhatsApp. Die Bilder lassen sich sowohl versenden als auch generieren. Auch ein Neustart der App hat daran nichts geändert. Die aktuelle Version des Messengers ist ebenso installiert. Gut möglich, dass bei uns auch die Genmojis in den kommenden Stunden ihren Dienst verweigern.

Grund für Blockierung von Apple Intelligence? Unbekannt

Wieso Meta Apple Intelligence aus den eigenen Apps aussperrt ist bislang nicht bekannt. Offiziell hat sich das Unternehmen noch nicht dazu geäußert. ComputerBILD spekuliert, dass sie mit diesem Schritt den Fokus stärker auf die eigene KI Meta AI lenken wollen, die ein ähnliches Feature-Paket wie die Apple-Lösung mitbringt.

Gerade beim Thema KI könnte aber auch der Datenschutz ein Auslöser für das Blockieren von Apple Intelligence sein. Gut möglich, dass Meta hier andere Vorgaben hat als die iPhone-Macher. Schon in der Vergangenheit waren die zwei Konzerne sich hier offenbar schon uneinig.

Es bleibt abzuwarten, ob sich Meta noch einmal offiziell zu Wort meldet. Und ob der Block von Apple Intelligence permanent sein wird. Gerade, wenn ihr gerne eigene Emojis über WhatsApp versendet habt, dürfte der Schritt ärgerlich für euch sein.

