Hat WhatsApp in Kürze einen Nachtmodus für euch?

WhatsApp erstrahlt womöglich schon sehr bald in neuen Farben – optional

Präsentiert sich WhatsApp schon sehr bald in einem neuen Outfit? Die Macher arbeiten schon seit geraumer Zeit an einem Nachtmodus für den beliebten Messenger. Offenbar machen die Entwickler dabei immer mehr Fortschritte. Bis zum Rollout des Features könnte es nicht mehr lange dauern.

In der WhatsApp-Beta Version 2.19.145 für Android ist der Nachtmodus immer noch nicht für die Tester aktiviert, wie WABetaInfo berichtet. Im Code selbst sei dieser schon in älteren Versionen vorhanden gewesen. Seitdem hat sich das Feature weiterentwickelt. Das dunkle Outfit ist wohl nun ebenso für die Kontakt-Auswahl, Kontakt-Info und Gruppen-Info vorhanden – zumindest in Teilen. Bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche zeigen immer noch das altbekannte helle Design.

Wann dürfen die Tester testen?

Somit macht der Nachtmodus zwar Fortschritte, das aber sehr langsam. Dennoch ist das Feature möglicherweise schon in wenigen Wochen für alle Nutzer bereit. Unklar bleibt, wieso der Nachtmodus nicht von den Beta-Nutzern aktiviert werden kann. So könnten die WhatsApp-Macher durch das Feedback womöglich die Entwicklung beschleunigen.

Der Nachtmodus nutzt ein dunkles Grau als Hintergrund – somit handelt es sich nicht um einen Dark Mode, durch den ihr womöglich Akku spart: Beim Darstellen von Schwarz können OLED-Displays einzelne Pixel ganz ausschalten. Bei sehr dunklem Grau funktioniert das allerdings nicht. Somit dürfte der neue Modus eher für eine angenehmere Darstellung bei wenig Licht sorgen, nicht aber den Energieverbrauch des Bildschirms reduzieren. iPhone-Nutzer erhalten wohl hingegen einen "echten" Dark Mode mit schwarzem Hintergrund.