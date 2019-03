WhatsApp verrät euch bald, ob eure Nachrichten weitergeleitet wurden

WhatsApp für Android hat eine neue Beta-Version erhalten. In dieser tauchen unter anderem zwei kleine Features auf, bei denen sich alles um weitergeleitete Nachrichten dreht. Bald erkennt ihr offenbar, wenn ihr populäre Nachrichten verschickt oder empfangen habt.

In die Beta-Version 2.19.80 von WhatsApp haben die Entwickler eine Weiterleitungsinformation integriert, wie WABetaInfo berichtet. Wenn ihr dieses Feature aktiviert habt, seht ihr in den Nachrichteninformationen nicht mehr nur, ob ein Freund eine von euch verschickte Nachricht erhalten und diese auch gelesen hat. Ihr könnt auch herausfinden, wie oft diese weitergeleitet wurde. Markiert dazu die entsprechende Mitteilung, tippt rechts oben auf die drei Punkte und auf "Info".

Populäre Nachricht oder Kettenbrief?

WhatsApp möchte zudem, dass ihr leichter seht, ob eine empfangene Nachricht zuvor bereits mehrmals weitergeleitet wurde: Bisher erkennt ihr eine weitergeleitete Mitteilung durch eine kleine Information über einem Text, Video oder Foto. Wenn diese aber mehr als viermal weitergeleitet wurde, steht dort bald "häufig weitergeleitet".

Beide Features sind anscheinend Teil der Beta-Version, aber noch nicht für Tester freigeschaltet, so WABetaInfo. Die Neuerungen stecken demnach noch in der Entwicklung. In künftigen Updates dürften die Funktionen dann aber sicher auftauchen und es zeitnah auch in die stabile Version schaffen.

In Kürze könnt ihr zudem Links direkt in dem Messenger öffnen – in einem In-App-Browser. Dieser soll auch eine Safe-Browsing-Funktion enthalten. Ihr müsst zum Anschauen von Links also WhatsApp nicht mehr verlassen. Dies ist mit YouTube-Videos bereits seit einiger Zeit möglich.