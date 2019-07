Xbox "Games with Gold": Diese Spiele erhaltet ihr im Juli gratis

Die "Games with Gold" für Juli 2019 sind offiziell. Insgesamt vier neue Spiele warten auf Besitzer einer Xbox One. Zwei davon sind auch auf der Xbox 360 spielbar. Voraussetzung dafür ist wie üblich ein Xbox-Live-Gold-Abonnement.

Gleich ab dem 1. Juli ist für Xbox One der Titel "Inside" kostenlos verfügbar. In dem preisgekrönten Puzzle-Plattformer schlüpft ihr in die Rolle eines Jungen, der ums Überleben kämpft. Über die Hintergründe seiner Situation lässt euch das Spiel zunächst im Dunkeln. Stattdessen landet ihr mitten in der Action: Von maskierten Wachen verfolgt, flüchtet ihr in einen Wald und befindet euch fortan auf der Flucht. Konfrontationen geht ihr dabei größtenteils aus dem Weg. Ihr schleicht euch an Gefahren vorbei und löst Rätsel, um voranzukommen.

"Games with Gold" mit Retro-"Castlevania"

Anfang Juli erwartet euch zudem "Castlevania: Symphony of the Night". Der Retro-Hit unter den "Games with Gold" für Juli 2019 ist wie "Inside" ein Plattformer. Allerdings könnt ihr euch hier auch mit Magie und verschiedenen Waffen zur Wehr setzen – und zwar als Draculas Sohn Alucard. Halb Vampir, halb Mensch, erkundet ihr Draculas Schloss und müsst letztendlich dessen selbsternannten Besitzer Richard Belmont bezwingen. Dieser war im Vorgänger-Spiel noch der Held.

Besitzer von Xbox One und Xbox 360 erwartet das klassische "Castlevania"-Gameplay: Ihr kämpft euch durch das Schloss und trefft früher oder später auf ein vorübergehend unüberwindbares Hindernis. Neue Ausrüstungsgegenstände und Fertigkeiten ermöglichen es euch dann, zu einem späteren Zeitpunkt weiterzukommen. RPG-Elemente runden das Spielerlebnis ab.

Die beiden weiteren "Games with Gold" sind "Big Crown: Showdown" und "Triff die Robinsons", die beide ab dem 16. Juli kostenlos bereitstehen. Ersteres ist ein Party-Spiel für die Xbox One. Ihr tretet online oder auf der Couch in diversen Mini-Spielen gegen eure Freunde an. "Triff die Robinsons" ist auf beiden Microsoft-Konsolen spielbar und basiert auf dem gleichnamigen Animationsfilm. In dem Action-Adventure müsst ihr als Wilbur Robinson in die Vergangenheit reisen, um die Zukunft in Ordnung zu bringen.