Xbox "Games with Gold": Das sind die Gratis-Spiele für Mai 2019

Auch im Mai 2019 warten wieder diverse kostenlose Spiele auf Abonnenten von Xbox Live Gold: Nun stehen die sogenannten "Games with Gold" fest. Wie immer erhaltet ihr zwei Spiele für die Xbox One und zwei weitere, die ursprünglich für die Xbox 360 erschienen sind.

Eines der "Games with Gold" für Mai 2019 ist "Marooners", das ihr den gesamten Monat über herunterladen könnt. Dabei handelt es sich um einen Xbox-One-Mehrspieler-Titel im Stil von "Super Mario Party". Online oder gemeinsam auf dem Sofa tretet ihr in Mini-Spielen gegen bis zu sechs Freunde an. Eine Pause gönnt euch das Spiel dabei nicht, sondern katapultiert euch "von einem Minispiel ins nächste". Insgesamt erwarten euch 25 Prüfungen und Arenen.

Golf und außerirdische Monster-Insekten

Der zweite Xbox-One-Titel unter den "Games with Gold" im Mai ist "The Golf Club 2019 Featuring PGA Tour". Wie der Name bereits andeutet, könnt ihr euch hier als Profi-Golfer versuchen. Das Spiel bietet einen vollständig lizenzierten Karriere-Modus, in dem es euch auf die Original-Plätze der PGA Tour verschlägt. Dank eines Mehrspieler-Modus könnt ihr euch auch mit menschlichen Gegnern messen. Der kostenlose Download ist vom 16. Mai bis zum 15. Juni möglich.

Wie anfangs erwähnt, befinden sich unter den "Games with Gold" auch zwei Xbox-360-Titel. Diese könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität aber auch auf der Xbox One spielen. In "Earth Defense Force: Insect Armageddon" müsst ihr unseren Planeten vor außerirdischen Riesen-Insekten verteidigen (Gratis-Download vom 1. bis zum 15. Mai). In "Comic Jumper" wiederum springt ihr als Aushilfsheld von einer Comic-Welt in die nächste (16. bis 31. Mai).