Xbox Live down: Microsofts Spiele-Plattform am Donnerstag-Abend offline

Update 23:05 Uhr, 04. Juni 2020: Microsoft hat mittlerweile über sein eigenes Xbox-Live-Twitter-Profil bekanntgegeben, dass der Online-Dienst des Anbieters Probleme hat. Demnach sei es "einigen Nutzern nicht möglich, sich anzumelden". Microsoft ist am Problem dran und verspricht, Nutzer über die offizielle Status-Seite des Xbox-Live-Dienstes auf dem Laufenden zu halten.

Original-Artikel vom 4. Juni 2020, 22:50 Uhr: Wie wir soeben feststellen mussten, ist Microsofts Xbox-Live-Dienst offline und nicht erreichbar. Dies bestätigt auch die Info-Webseite AlleStoerungen mit ihrer Live-Anzeige zu aktuellen Systemausfällen großer Service-Netzwerke.

Auch Microsofts Status-Seite zur aktuellen Erreichbarkeit von Xbox Live zeigt am Donnerstagabend des 4. Juni 2020 an, dass gleich mehrere Online-Dienste Probleme haben. So sind neben "Allgemeinen Xbox Live Diensten" auch Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2 und Sea of Thieves für Xbox One nicht erreichbar.

Xbox Live nicht nur in Deutschland offline

Infos dazu, wann die Dienste wieder laufen könnten, liefert Microsoft nicht. Ebenso wenig gibt es Hinweise darauf, was die Ursache des Problems sein könnte. Spielern, die aktuell auf Xbox Live zugreifen möchte, bleibt daher vermutlich nichts anderes übrig, als abzuwarten und die Statusseite von Xbox Live im Auge zu behalten.

Wie aktuelle Meldungen von Twitter zeigen, ist offenbar nicht nur Xbox Live in Deutschland betroffen. Auch Nutzer aus Großbritannien beklagen, dass Xbox Live down ist.