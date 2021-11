Das Xiaomi 12 könnte schon sehr bald vorgestellt werden, denn Gerüchten zufolge hat die Massenproduktion bereits begonnen. Außerdem erwartet uns wohl ein anderes Design als bisher angenommen. Wir fassen die neuen Informationen für euch zusammen.

Der in letzter Zeit sehr aktive Leaker Digital Chat Station macht erneut mit einem interessanten Post auf sich aufmerksam. Seiner Meinung nach ist die Kamera auf der Rückseite des Xiaomi 12 nämlich nicht ringförmig angeordnet, wie es bisher angenommen wurde. Wie sie jedoch stattdessen aussehen soll, verrät er nicht. Außerdem erwähnt er ganz nebenbei, dass die Massenproduktion des Xiaomi 12 bereits begonnen habe. Dürfen wir also davon ausgehen, das Smartphone bald zu Gesicht zu bekommen?

Xiaomi 12 bereits im Dezember offiziell?

Sollte der Leaker mit seiner Aussage richtig liegen, könnte Xiaomi sein neues Flaggschiff noch im Dezember vorstellen. Allerdings wohl erst einmal nur in China, wo es dann auch bereits Ende des Jahres oder im Januar 2022 in den Verkauf starten könnte. In Deutschland müssten wir uns noch ein wenig gedulden, doch das ist nichts Neues. Xiaomi ist dafür bekannt, erst eine nationale und danach eine internationale Vorstellung seiner Flaggschiffe abzuhalten.

Doch allzu lange sollten auch wir nicht mehr warten müssen. Immerhin sind erst vor kurzem zwei neue Modelle mit den Kennungen "2201122G" und "2201123G" bei der EEC-Zertifizierungsbehörde eingegangen, bei denen es sich mutmaßlich um zwei Xiaomi-12-Modelle handelt. Das "G" am Ende steht übrigens für "Global", welche die Version kennzeichnet, die wir hierzulande zugeliefert bekommen.

Das erste Smartphone mit dem neuen Snapdragon-Prozessor

Xiaomi könnte noch einen weiteren Grund haben, sich mit der Vorstellung des Xiaomi 12 zu beeilen. Schafft der Hersteller es, das neue Flaggschiff noch im Dezember vorzustellen, könnte er der erste sein, der ein Smartphone mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 1. in seiner Riege hat. Der neue Hochleistungsprozessor von Qualcomm soll der neuen Android-Generation nicht nur einen Leistungsboost verschaffen und energieeffizienter arbeiten, sondern auch 150-Watt-Schnellladen ermöglichen. Damit soll eine vollständige Ladung des Akkus innerhalb von nur 10 Minuten möglich sein.