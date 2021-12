Xiaomi 12: Riesiger Leak verrät alle Details

Das nächste große Ding von Xiaomi? In wenigen Tagen zeigt uns der chinesische Hersteller seine neuesten Flaggschiffmodelle. Doch nach diesem Leak fragt man sich, was uns einer der derzeit größten Smartphone-Hersteller überhaupt noch neues zu Xiaomi 12 und Co. verraten möchte.

Am 28. Dezember zeigt uns Xiaomi die Xiaomi-12-Serie. Viele vorherige Leaks konnten einen detaillierten Eindruck von dem vermitteln, was wir zu erwarten haben. Nun sind im chinesischen Weibo Pressematerialien zum Xiaomi 12 an die Öffentlichkeit gelangt. Auch daraus lassen sich natürlich viele Informationen ziehen und bestätigen, sodass zu diesem Modell kaum noch Fragen offen bleiben. Darunter ist auch der Preis für den chinesischen Markt.

Technisch Daten zum Xiaomi 12

Bei dem in den Pressematerialien behandelten Modell handelt es sich um das Xiaomi 12. Eine potentielle Pro-Version wird an dieser Stelle noch nicht gezeigt. Das 120-Hz-Display des Xiaomi 12 wird demnach 6,28 Zoll groß sein und mit 2400 x 1080 Pixeln auflösen. Damit konnte Xiaomi die Gehäusebreite, im Vergleich zum Vorgänger, auf 69,9 mm schrumpfen lassen. Das deckt sich auch mit den bisherigen Gerüchten zur Größe des Xiaomi 12.

Darüber hinaus soll der Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm verbaut sein, der ganz viel Leistung verspricht. In Kombination von 8 bis zu 12 GB Arbeitsspeicher dürfte das Xiaomi 12 einige Benchmark-Highscores knacken können. Es soll drei Speichervarianten geben. Die Preise dazu sehen wohl wie folgt aus:

8 GB Arbeitsspeicher + 128 GB Datenspeicher 3699 CNY (circa 512 Euro)

8 GB Arbeitsspeicher + 256 GB Datenspeicher 3999 CNY (circa 553 Euro)

12 GB Arbeitsspeicher + 256 GB Datenspeicher 4399 CNY (circa 609 Euro)

Da es sich bei den Preisen um die für den chinesischen Markt handelt, klingen diese durchaus realistisch. Auf dem Heimatmarkt kann Xiaomi seine Handys (hier mit Vertrag) traditionell günstiger anbieten. Wir vermuten, dass vor allem das Xiaomi 12 auch hierzulande eine Preis-Leistungs-Empfehlung darstellen wird – falls es kommt.

Die Kamera wird auch diesmal wieder besonders spannend. So durfte Xiaomi in der Vergangenheit immer wieder zeigen, dass man tolle Kameras verbauen konnte. Laut Leak bringt es die Hauptkamera des Xiaomi 12 auf einen 1/1,28 Zoll großen Sensor der bei einer Pixelgröße von 1,22 µm mit bis zu 50 Megapixel auflösen kann. Dazu geselle sich eine optische Bildstabilisierung, eine Ultraweitwinkel-Kamera und eine Telelinse für dreifach optischen Zoom.