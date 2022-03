Xiaomi 12: An diesem Tag endet das Warten

Seit mehr als drei Monaten hängt ihr bereits im Wartezimmer von Xiaomi fest. Aber die scheinbar endlose Zeit kommt bald endlich zu einem Happy End. Der Hersteller hat verraten, wann der Global Launch des Xiaomi 12 ist.

Das Unternehmen lädt am 15. März zu einem Online-Launch-Event. Im Mittelpunkt steht dann die globale Markteinführung des Xiaomi 12 – nur wenige Wochen nach dem Start des Redmi Note 11 (hier mit Vertrag) gibt es für euch also Nachschub. Der Livestream zu den neuen Geräten von Xiaomis erfolgreicher Serie startet um 13 Uhr. Um 18 Uhr folgt für Deutschland ein zweiter Livestream. Die genauen Links zu den Clips fehlen allerdings noch.

Marktstart noch im März?

Noch am selben Tag startet mutmaßlich die Vorbesteller-Phase für das Xiaomi 12. In den Handel kommt der Konkurrent des Galaxy S22 (hier mit Vertrag) wohl etwa zwei Wochen später, also Ende März. Beides sind jedoch nur Spekulationen, die auf Erfahrungen der letzten Jahre beruhen, und keine offiziellen Informationen.

Das Motto des Launch-Events ist "Meister jede Szene" und dürfte bereits ein Wink sein, welches Highlight-Feature des Xiaomi 12 im Fokus stehen wird: die Kamera. Das Weitwinkel des Basismodells löst mit 50 MP auf und wird von einem Ultraweitwinkelobjektiv, das mit 13 MP auflöst, und einer Tele-Makro-Linse mit 5 MP flankiert. Das Xiaomi 12 Pro verfügt über drei Linsen, die jeweils mit 50 MP auflösen.

Welche Modelle schaffen es nach Deutschland?

Die einzelnen Spezifikationen sind bereits im Vorfeld bekannt, da Xiaomi die Modelle in seinem Heimatmarkt bereits Ende 2021 vorgestellt hat. Das macht den Global Launch allerdings nicht langweilig. Kleinere Abweichungen zwischen den China-Varianten und der globalen Version des Xiaomi 12 sind nicht auszuschließen. Zudem ist sehr spannend, welche Modelle nach Deutschland kommen werden.

In China gibt es das Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro. Beide Geräte dürften auch hierzulande gesetzt sein. Aber wie sieht es mit dem Xiaomi 12X aus, bei dem es sich um eine Art Lite-Version handelt, da es gegenüber der Basis-Variante etwas abgespeckt ist? Nur das bislang selbst in China noch unveröffentlichte, aber bereits gekrönte Xiaomi 12 Ultra, dürfte am 15. März sicher kein Thema sein.