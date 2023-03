Xiaomi 12T zum Knallerpreis bei MediaMarkt – lohnt sich das Angebot?

Bei MediaMarkt und Saturn läuft aktuell die Xiaomi Week. Aus den Angeboten sticht eines besonders hervor: Das Xiaomi 12T ist 35 Prozent günstiger als die UVP. Wir schauen mit euch auf das Angebot und verraten, ob es sich lohnt.

Während der Xiaomi Week gibt es bei MediaMarkt und Saturn auf verschiedene Produkte des chinesischen Herstellers Rabatte. Besonders lohnenswert erscheint auf den ersten Blick der um 35 Prozent reduzierte Einzelpreis, der für das Xiaomi 12T fällig wird. Die UVP der 256-GB-Version liegt bei 640,90 Euro. Aktuell müsstet ihr jedoch nur 419 Euro zahlen, sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn.

Einzeln oder mit Vertrag kaufen – was lohnt sich eher

Der Preis von 419 Euro für das Xiaomi 12T ist definitiv ein guter Deal. Ein Blick auf die Konkurrenz verrät uns, dass ihr das Smartphone mit 256 GB Speicherplatz anderswo nicht unter 506 Euro bekommen würdet. So gesehen spart ihr also eine Menge Geld.

Doch gibt es eine noch günstigere Möglichkeit, um an das Xiaomi 12T heranzukommen? Ja, aber die lohnt sich nicht für jedermann. Die Rede ist von einem Bundle aus Handy mit Vertrag. Benötigt ihr ohnehin einen Tarif mit Flatrate und Datenvolumen, könnt ihr so viel Geld sparen.

Wir rechnen es euch einmal vor:

Entscheidet ihr euch für das Ziehen wir den Tarif- vom Gesamtpreis ab, bleiben 141,01 Euro Handykosten übrig. Das ist noch einmal deutlich günstiger als der Einzelpreis. Allerdings lohnt es sich auch nur, wenn ihr ohnehin einen Mobilfunktarif braucht. Entscheidet ihr euch für das Xiaomi 12T mit Vertrag bei uns CURVED-Shop, zahlt ihr über einen Zeitraum von 36 Monaten 1260,64 Euro für das Handy mit o2 Free M. Bucht ihr den Tarif einzeln, kostet der euch über 36 Monate inklusive Anschlusspreis 1119,63 Euro.. Das ist noch einmal deutlich günstiger als der Einzelpreis. Allerdings lohnt es sich auch nur, wenn ihr ohnehin einen Mobilfunktarif braucht.

Unsere Empfehlung

Xiaomi 12T: Kameramonster mit Schnellladefunktion

Egal, ob einzeln oder mit Vertrag – generell ist das Xiaomi 12T ein Top-Handy und eine gute Alternative zum aktuellen Flaggschiffaufgebot. Zu den Highlights des Smartphones zählt zum Beispiel das 6,67 Zoll große AMOLED-Display mit adaptiver 120-Hz-Bildwiederholrate, welche besonders bei entsprechend optimierten Spielen durch butterweiche Animationen beeindruckt.

Stark ist aber auch die Dreifachkamera auf der Rückseite, deren Hauptsensor eine besonders scharfe 108-MP-Auflösung auffährt. Dazu gibt es eine Ultraweitwinkel- und eine Makrolinse für spezifische Fotosituationen. Als Chip dient dem Xiaomi 12T der Dimensity 8100-Ultra von MediaTek, der zwar nicht zu den absoluten Top-Performern gehört, aber leistungsstark genug ist, um problemlos mit allen Apps zurechtzukommen, die der Play Store hergibt.

Auch der Akku des Xiaomi 12T verdient Beachtung. Der fasst nämlich ganze 5000 mAh, was im Alltag eine Laufzeit von ein bis drei Tagen ermöglicht. Hinzu kommt, dass das Handy dank des beigelegten 120-W-Netzteils in nur rund 20 Minuten wieder einsatzbereit ist, wenn ihr es von 0 auf 100 Prozent aufladet. Noch mehr Informationen zu Xiaomis günstigen Top-Handy findet ihr in unserem Vergleich: Xiaomi 12T Pro vs. Xiaomi 12 Pro.

